2020-04-15T17:27:28+03:00
Общество

«РВК-Воронеж» возобновляет работу инспекции водных ресурсов

После двухнедельного вынужденного перерыва к работе вернулись специалисты инспекции водных ресурсов «РВК-Воронеж»
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В условиях режима повышенной эпидемиологической безопасности их должностные обязанности скорректированы: поквартирные обходы пока не осуществляются, но обследование общедомовых приборов учёта возобновлено.

Необходимость проведения контрольных мероприятий в период карантина обусловлена тем, что годовой график проверки приборов учета очень плотный и практически непрерывный. Ведь от исправной работы водомера зависит точность расчетов и прозрачность начислений.

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Специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты. Рабочий день контролёра «в поле» длится не более 8 часов. При выходе каждый получает 4 медицинские маски, чтобы была возможность менять их каждые 2 часа, и резиновые перчатки. Перед визитом они уведомляют управляющие компании или ТСЖ, чтобы те обеспечили доступ к местам размещения общедомовых приборов учёта.

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«В среднем, обследование занимает 30-40 минут. Снимаем показания и оцениваем исправность прибора. Вносим эти сведения в специальный акт, который потом остается у нас, а также у представителей УК или ТСЖ. Всё отлажено и выверено, никаких лишних действий и контактов с людьми. После завершения обследования меняем маску и обязательно обрабатываем руки санитайзером», - рассказал инспектор отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Алексей Занин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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