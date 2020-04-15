В Воронежской области усилили патрулирование леса вокруг областного центра

Во вторник, 14 апреля, губернатор Александр Гусев принял участие в совещании по подготовке к пожароопасному сезону-2020. Это совещание для всех его коллег и федеральных министров провела по видеоконференцсвязи заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она отметила, что в этом году лесные пожары начались очень рано – в январе. А уже к 14 апреля их было зафиксировано по всей стране 1,5 тысячи. Пострадали более 220 тысяч гектаров леса. В основном, удар пришелся на Дальний Восток, Сибирь, Забайкальский и Хабаровский края.

В Воронежской области особый противопожарный режим ввели 1 апреля. С этой даты запрещается въезжать в хвойные леса (за исключением дорог общего пользования) всем автомобилям, кроме специальных транспортных средств. Также повсеместно нельзя разводить костры. Нарушителям грозят штрафы.

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Никто не хочет повторения ситуации 2010 года. Однако работы у пожарных в последние месяцы явно прибавилось. По данным управления лесного хозяйства, в регионе зафиксировано семь лесных пожаров общей площадью 51,5 гектара, а также 1931 ландшафтный пожар на площади 689 гектаров.

Росгидромет обещает нам жаркий август, а в целом погодные условия этим летом будут соответствовать четвертом и пятому классам пожарной опасности (самые высокие). Обстановку в лесах и близлежащих к ним населенных пунктах мониторят двумя методами: с помощью камер видеонаблюдения и в ходе патрулирования. В первом случае наблюдают за 94 населенными пунктами, а во втором – леса объезжают по 192 маршрутам. Их общая протяженность – ни много ни мало больше 11 тысяч километров.

«Для патрулирования пригородных лесов вокруг Воронежа созданы дополнительные мобильные лесопатрульные группы. Они ежедневно объезжают участки, наиболее подверженные возникновению пожаров», – рассказали в правительстве области.

Вместе с этим в лесах создают защитные барьеры, препятствующие распространению огня. Это противопожарные минерализованные полосы, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны от пожаров, установка табличек оповещения и шлагбаумов и прочее.