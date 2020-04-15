В Воронежской области увеличат количество больничных коек с кислородом

Во вторник, 14 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу губернатор Александр Гусев попросил всех руководителей оставаться в режиме высокой готовности к развитию ситуации и принятию дополнительных мер. Возможности расслабиться и выдохнуть, по его словам, нет.

К сожалению, ситуация с COVID-19 в регионе идет по нарастающей. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев рассказал, что первое время этот диагноз подтверждался у воронежцев, которые выезжали за рубеж. Но теперь ситуация меняется – все больше случаев распространения инфекции происходит внутри страны. По сводкам видно: прочное «лидерство» по числу подтвержденных случаев заняли Москва и Московская область, непростая ситуация в Санкт-Петербурге. В связи с этим 13 апреля губернатор Александр Гусев обязал граждан, приехавших из перечисленных субъектов, сообщить о своем нахождении по телефону (473)210-04-61. Также они должны самоизолироваться на 14 дней (за исключением командировочных). По последним данным, в регионе сейчас находятся больше трех тысяч таких граждан.

Также Игорь Механтьев отметил, что у подавляющей части больных коронавирус протекает в скрытой форме – явных симптомов, указывающих на заболевание, у них нет. Из-за этого люди заражают своих близких.

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Тесты на COVID-19 жителям области проводят в 17 лабораториях. Но если окончательный, подтверждающий, тест раньше отправляли вирусологам в Москву, то теперь это не нужно делать. С 14 апреля конечные результаты анализа начал выдавать Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области. Это сэкономит время и ресурсы на подтверждение диагноза.

Вообще, время играет коронавирусу на руку. Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин рассказал, что осложнения у больных развиваются в основном уже на третьи – пятые сутки заболевания. А по статистике люди с признаками ОРВИ обращаются за помощью к врачам только на четвертые – шестые сутки.

Александр Гусев поручил главам районов и городских округов взять под контроль граждан, прибывших из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга:

– Считаю, что через глав поселений можно дойти до каждого двора. Так вы будете знать, кто и откуда приехал. Нужно людей попросить, даже потребовать пройти 14-дневный карантин, самоизоляцию. Это справедливое решение, оно будет способствовать сдерживанию вируса и уберегать от заражения местных жителей.

Также глава региона поручил ускорить обустройство больничных коек с кислородным оборудованием и увеличить их число.

– Нам нужно не ограничиваться дополнительными 160 койками с кислородом, которые мы запланировали. Ищите подходящие помещения в медицинских учреждениях, – поставил задачу членам штаба Александр Гусев.