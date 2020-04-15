Сенатор Сергей Лукин: Эпидемия коронавируса проверяет нас на человечность

Анна Лыкова, живет одна. Её дочь Татьяна трагически погибла в небе над Кабулом в ноябре 1986 года. Афганская командировка девушки длилась всего 16 дней. Борт, на котором наша землячка летела к новому месту службы для выполнения интернационального долга, стал первым сбитым в Афганистане самолётом с пассажирами.

Как и большинство пенсионеров, Анна Лыкова, опасается сейчас посещать людные места – коронавирус не щадит стариков. Покупать продукты помогают соседи и волонтеры. В похожей ситуации оказались многие одинокие люди старшего поколения. На эту проблему обратил внимание сенатор от Воронежской областной Думы, член регполитсовета «Единой России» Сергей Лукин. По его инициативе нуждающимся в помощи родителям воинов-интернационалистов, погибших в «горячих точках», были доставлены продуктовые наборы.

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Сергея Лукина с Воронежской региональной общественной организацией семей военнослужащих, погибших в республике Афганистан, Северном Кавказе и других локальных конфликтах, связывает давняя дружба. Однажды активисты объединения на личном приеме у сенатора поделились своими насущными проблемами, и теперь помощь организации парламентарий оказывает регулярно.

Надежда Киселева, заместитель председателя общественной организации, рассказывает:

– После обострения эпидемиологической ситуации в области Сергей Николаевич обратился к нам с вопросом: в чем есть острая необходимость, чем нужно оперативно помочь? Мы сформировали список наиболее нуждающихся в помощи, это самые незащищенные группы населения, в том числе – одинокие матери преклонного возраста, у которых дети погибли, защищая интересы нашей страны.

После консультаций с руководством общественной организации был сформирован состав продуктового набора, который включает в себя как базовые позиции – подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы, крупы, так и то, чем можно будет порадовать себя за пасхальным столом – мясные деликатесы, мёд и куличи, испеченные по оригинальному рецепту.

– Государство принимает меры, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции и уберечь людей. Угроза существует, но Всемирной организацией здравоохранения разработаны рекомендации, которые позволяют минимизировать опасность, и одна из действенных мер — ограничить число социальных контактов. Поскольку представители старшего поколения относятся к группе риска, сейчас необходимо обеспечить им поддержку и заботу, особенно одиноким пожилым людям. В этот период они нуждаются в нашем усиленном внимании, - подчеркнул в своем комментарии Сергей Лукин.

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По словам Анны Лыковой, неожиданная помощь от сенатора оказалась очень кстати: продукты с длительным сроком хранения, которые привезли ей на дом, позволят реже выходить в магазин, чтобы не рисковать здоровьем.

– Внимание для нас, стариков, очень важно, особенно сейчас. Я всем очень благодарна, – поделилась впечатлениями Анна Дмитриевна.

– Эпидемия коронавируса проверяет нас не только на прочность, но и на человечность. Из пандемии наше общество должно выйти обновленным. Уверен, что мы с честью выдержим это испытание, - подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин.