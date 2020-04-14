Нововоронежская АЭС: Новейшие системы автоматизированного контроля снижают время работы сотрудников в три раза

Автоматизированные системы контроля (АСК) используются в ходе планово-предупредительного ремонта энергоблока №7 Нововоронежской АЭС для проведения контроля качества сварных соединений на трубопроводах, расположенных в труднодоступных местах.

Впервые на Нововоронежской АЭС они были опробованы в 2019 году при планово-предупредительном ремонте инновационного энергоблока № 6. Сейчас на энергоблоке № 7 работа с использованием АСК развернута в полном объеме.

«Использование автоматизированной системы контроля позволяет сократить время пребывания работников в помещениях реакторного цеха в среднем в три раза и обследовать оборудование, не доступное для контроля ручным способом», - сказал начальник отдела дефектоскопии металла и технического контроля Алексей Киселёв.

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АСК для проведения визуального телевизионного контроля монтируется оператором на сварное соединение. Система сканирует шов в автоматическом режиме без участия человека. В результате сотрудники получают фотографии в максимально хорошем качестве с шагом от 1 мм. Информацию обрабатывают в лабораторных условиях. По схожему принципу функционируют и другие АСК для проведения ультразвукового и вихретокового контроля. Получаемый результат представлен в виде визуализации физических процессов, происходящих внутри металла.

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Широкое применение автоматизированных систем контроля на атомных станциях началось на энергоблоках ВВЭР-1200. На энергоблоках № 4 и 5 с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 Нововоронежской АЭС также применяются АСК, но предыдущего поколения. На новых же энергоблоках применяются АСК с улучшенными техническими показателями, повышено качество фотосъемки и уменьшен шаг.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС