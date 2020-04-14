Пожар в Чернобыле: достигнет ли радиоактивная пыль Воронежа?

С 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полыхают лесные пожары. Очаги возникают то в одном, то в другом месте, в том числе и в зараженном радиацей Рыжем лесу. По сообщениям украинских чиновников, причина возгорания – поджог травы. Сайт Гисметео сообщает, что в очагах пожара резко повысился радиационный фон – огонь и пепел поднимают в воздух радиоактивную пыль, а потоки ветра разносят ее на дальние расстояния. Тревогу экологов вызывает тот факт, что в последние дни ветер с Чернобыля дует в нашу сторону. «Комсомолка» обратилась за комментариями к начальнику Воронежского гидрометцентра Александру Сушкову.

ЧАСТИЦЫ РАССЕИВАЮТСЯ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ

По мнению Александра Ивановича, угроза Воронежу сильно преувеличена:

- Расстояние до Чернобыля все-таки большое. На карте это точка. Даже если от пожара поднимается радиоактивная пыль, то она рассеивается веером на большие расстояния. Таким образом, концентрация постепенно снижается.

фото с сайта Gismeteo.ru

Действительно, последние несколько дней ветер в Воронеже дует с юго-запада, а антициклон с высоким давлением «прижимает» примеси к поверхностным слоям воздуха. Однако, уже в среду, 15 апреля, ситуация изменится: в область придет циклон и развеет «застойные явления» в атмосфере.

- Наш дозиметр замеряет уровень радиации каждые три часа, - продолжает Александр Сушков. – Раз в сутки мы анализируем данные с планшета. Это квадратный метр поверхности, на которую оседают частицы из воздуха: пыль, радиоактивные элементы. Потом эти осадки мы исследуем.

По данным областного гидрометцентра, радиационный фон в Воронеже стабильный, на уровне 12-14 мкр/ч.

КОРОНАВИРУС НЕ СДЕЛАЛ ВОРОНЕЖСКИЙ ВОЗДУХ ЧИЩЕ

Мы также выяснили, как отразился режим самоизоляции и связанное с ним сокращение количества автотранспорта на состоянии атмосферного воздуха. К сожалению, заметного улучшения экологической обстановки эти меры не вызвали.

Данные гидрометцентра за март говорят о присутствии в воздухе трех основных загрязнителей – пыли, диоксида азота и диоксида серы.

Содержание пыли в атмосферном воздухе города в марте по сравнению с февралем даже повысилось, что связано с недостатком осадков и пересыханием верхнего слоя почвы. Максимальная разовая концентрация пыли в Воронеже отмечалась 18 марта в 13 часов.

Содержание диоксида азота и диоксида серы воздухе осталось на уровне предыдущего месяца.