2020-04-14T18:17:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежский велогонщик, победивший коронавирус: «Врачи сказали, что надо cделать еще два теста»

Игорь Боев рассказал, как вернулся в столицу Черноземья
Юрий КОЗЛОВ
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Наш велогонщик еще две недели будет сидеть дома.Наш велогонщик еще две недели будет сидеть дома.Фото: предоставлено Игорем Боевым.
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Воронежский велогонщик, вылечившийся от коронавируса и 9 апреля приехавший в Воронеж из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, рассказал, как находился в арабском госпитале и как вернулся на родину. Напомним, 29 февраля у нашего спортсмена обнаружили коронавирус, сняли с гонки и госпитализировали. В арабском медучреждении он провел ровно месяц, и 31 марта после получения двух отрицательных тестов его выписали.

- В госпитале в ОАЭ нам давали противовирусные таблетки где то дней десять, - вспоминает Игорь Боев. - У меня не было никаких симптомов, сначала немного заболело горло, потом поднялась температура. Врачи стали заходить реже. Как мне сказали позже, это из за того что в госпитале были более сложные пациенты, да и нам говорить уже было нечего , потому что мы чувствовали себя хорошо. Надо было просто ждать когда будут отрицательные тесты.

- От выхода из госпиталя до того, как сели на самолет на родину, где жили?

- Сначала провели несколько дней в так называемом переселенном пункте, там взяли еще один анализ. Потом наша команда сняла нам отель возле аэропорта, там мы жили два-три дня.

- Как прошел перелет?

- Летели на лайнере иностранной компании, других русских на борту я не заметил. Из Эмиратов направились через Финляндию в Минск , потом в Москву, а затем в Воронеж. На границе мы заполняли анкету, и у нас спрашивали симптомы.

- Что сказали врачи в Воронеже?

- Как и положено, сообщил о своем возвращении из-за границы домой. Мне сказали, что я в любом случае должен оставаться дома еще две недели. На 10-й день карантина сказали, что сделают тест на короновирус и, если я правильно понял, еще и на 14й день. Про дальнейшее обязательное обследование мне никто пока ничего не говорил. Но в любом случае буду его проводить с своей командой и нашими врачами. Я уже начал тренироваться. Когда карантин закончится, буду выезжать на шоссе. Тогда начну тренироваться интенсивнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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