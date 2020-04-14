Воронежским предпринимателям расскажут, как превратить опасности в возможности

22 апреля центр «Мой бизнес» в Воронежской области запускает программу «Бизнес быстрого реагирования. Как превратить опасности в возможности?». Секреты успеха, которые работали еще в конце 2019-го, сегодня не помогают. Новая реальность требует принципиально иного поведения на рынке в условиях кризиса и COVID-19.

Остаться на плаву, окрепнуть и получить свежие возможности, даже ценой неизбежных потерь - вот, что действительно важно. Но стремительно меняющаяся бизнес-среда требует максимально концентрации на внутренней эффективности.

Сформировать комплекс первоочередных мер по предотвращению углубления кризиса и подготовке к работе в новых условиях собственникам малого бизнеса поможет программа центра «Мой бизнес» - она представлена в виде коротких online-практикумов. Участие полностью бесплатно.

Программа «Бизнес быстрого реагирования. Как превратить опасности в возможности?» - это возможность:

- освоить практики работы и перестроить управление бизнесом в условиях кризиса, сократив потери;

-найти поставщиков, партнеров и клиентов из разных регионов России, которые уже успешно справляются с кризисом;

-снизить риски для бизнеса и собственника в период кризиса;

- поддержать собственную команду с помощью совместной работы на программе;

-разработать собственный антикризисный план первоочередных шагов по отношению к команде, финансам, управлению и рынку;

- увидеть подходы по расширению своего присутствия на рынке;

- получить инсайдерскую информацию о том, как действовать в период изменений.

Программа ориентирована на руководителей малого и среднего бизнеса вне зависимости от уровня опыта и отраслевой специализации.

Регистрация открыта уже сейчас - здесь или здесь.

Программа реализуется в рамках курса «Масштабирование бизнеса: продуктовый портфель, уникальные конкурентные преимущества, новые ниши», включенного Минэкономразвития России в перечень обучающих программ, рекомендованных для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Более подробную информацию можно получить в Центре «Мой бизнес» или по электронной почте: info@develop-pro.ru.