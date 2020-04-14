Коронавирус в Воронеже, последние новости на 14 апреля 2020: изменения режима самоизоляции, новые заражения, смерти и штрафы

Глава региона Александр Гусев внес изменения в указ по режиму всеобщей самоизоляции в Воронежской области. Так, с 14 апреля приезжающие в наш регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на две недели. О своем прибытии им нужно сообщить по телефону +7 (473) 21-00-461. Под исключение попадают только люди, прибывшие в командировку.

Кроме того, со вторника открываются парикмахерские и салоны оптики. Разрешили работать ритуальным организациям, судам, адвокатским и нотариальным конторам, органам дознания и следствия, судебно-экспертным учреждениям. Не будут ограничивать передвижения волонтеров - для доставки продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся. Также возможно донорство крови.

По данным к 14 апреля, 60 жителей региона заразились COVID-19. Накануне в Воронежской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, еще 20 человек госпитализировали с подозрением на инфекцию. В изолированных боксах находятся 124 пациента. Под домашним наблюдением 418 воронежцев. До 16 человек выросло число выздоровевших.

К сожалению, растет и количество смертей. 13 апреля в БСМП №1 скончался третий пациент с коронавирусом. 48-летняя женщина жила в Россоши, за рубеж не выезжала. 8 апреля ее экстренно забрали в инфекционное отделение Россошанской районной больницы с внебольничной пневмонией, после - перевезли в Воронеж. Предварительный анализ на COVID-19 оказался положительным.

Пришли результаты анализов на коронавирус прилетевших из Таиланда воронежцев. У всех пассажиров они отрицательные. Напомним, самолет с россиянами приземлился в нашем аэропорту 29 марта. На борту находилось 207 человек, 90 из них - воронежцы. Остальные - жители 12 регионов страны.

В Калачеевской районной больнице не выявили ни одного нового заражения коронавирусом. Хотя на время терапевтический корпус медучреждения изолировали, а у сотрудников и пациентов взяли более 300 проб. Ведь они могли заразиться от 29-летнего мужчины, который некоторое время провел в больнице с пневмонией. Уже позже у него диагностировали коронавирус.

Еще одного жителя Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима обязательной самоизоляции. 4 апреля 45-летнему мужчине из Калачеевского района выдали предписание главного санитарного врача о двухнедельном карантине. Однако в четырех стенах высидеть мужчина не смог. Его заметили на одной из улиц пригорода Калача - села Заброды. А уже 13 апреля в районный суд направили административный материал.

Новый фейк о коронавирусе распространяется в мессенджерах. На днях воронежцы стали получать аудиосообщения, в которых некая женщина рассказывает, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов. Областное правительство опровергло эти слухи и рассказало о применяемых в больнице защитных мерах.

В Воронежской епархии рассказали, как в этом году будет отмечаться Пасха и какие ограничения ждут прихожан. Оказалось, что на праздник все храмы будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения согласно расписанию. Однако духовенство призывает прихожан к домашней молитве до официального снятия ограничений.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.