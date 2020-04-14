2020-04-13T23:28:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 14 апреля 2020 года осталось прежним и составило 60 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 14 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Уже 60 жителей региона заразились COVID-19. Накануне в Воронежской области выявили еще 11 случаев коронавируса. Как сообщили в оперштабе, среди новых инфицированных медики и родственники уже заболевших пациентов. Кроме того, еще 20 человек госпитализировали с подозрением на инфекцию. В изолированных боксах находятся 124 пациента. Значительно увеличилось количество воронежцев под наблюдением на дому - до 418. Днем ранее их было - 159. До 16 человек выросло число выздоровевших, еще четверых выписали из больницы.

К сожалению, растет и статистика смертей. 13 апреля в БСМП №1 скончался третий пациент с коронавирусом. 48-летняя женщина жила в Россоши, за рубеж не выезжала. Когда обратилась за помощью, оказалось, что у нее внебольничная пневмония. 8 апреля ее экстренно забрали в инфекционное отделение Россошанской районной больницы, после - перевезли в Воронеж. Предварительный анализ на COVID-19 оказался положительным.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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