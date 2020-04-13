2020-04-13T18:17:34+03:00
Экономика

ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей

ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков – физических лиц и получил около 5 тысяч заявлений малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей, из которых одобрено 160 млрд
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Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

ВТБ предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам-физическим лицам с 31 марта. Заявки принимаются по ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам. За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч своих клиентов. Отсрочка двух минимальных платежей была также предоставлена владельцам кредитных карт банка (около 1,5 млн человек).

Для получения кредитных каникул заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

С 30 марта ВТБ запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, которым, в частности, предоставляется отсрочка по платежам до полугода. Банк уже принял около 5 тысяч заявлений бизнеса на общую сумму 226 миллиардов рублей. На текущий момент одобрены обращения на 160 миллиардов.

На сайте банка ВТБ создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome. На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров, которая поможет малому и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.

Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков – физических лиц и получил около 5 тысяч заявлений малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей, из которых одобрено 160 млрд
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