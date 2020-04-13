«Платных пациентов принимают даже по ночам»: воронежец рассказал о работе стоматологии в период самоизоляции

В редакцию «КП-Воронеж» позвонил возмущенный читатель. Мужчина представился доктором из стоматологической поликлиники. И пожаловался на то, что их сейчас заставляют идти в отпуска. Оплачиваемые, но не по ранее утвержденному графику - в неудобное время.

- Сейчас, когда поликлиника принимает пациентов только по острой боли, нас заставляют брать отпуск независимо от первоначальных планов. А летом, когда я надеялся провести время с внуками на даче, меня уже не отпустят, - жалуется наш собеседник, попросивший пока не называть его имени. - Причем и раньше нам давали его частями: по две недели из положенных шести. А начальство использует свой отпуск целиком, когда захочет. Зато если ты «занес» главврачу, то тебе дадут и месяц. И в подходящий период.

По словам доктора, вообще, руководство учреждения поразил «вирус жадности». Некоторые врачи по такой же взаимовыгодной договоренности принимают своих платных пациентов даже ночью - работают на казенном оборудовании на собственный карман.

- Один мой коллега так и заявляет: «Я не врач - я бизнесмен!» - продолжает медик. - А раз нас заставляют брать отпуска, многие сейчас напрямую платят сотруднику регистратуры - берут карточку своего пациента и лечат его за деньги, хотя формально поликлиника в период самоизоляции на это не имеет права. О приписках, которые нас заставляют делать, уже и не говорю - стандартная практика. За «бесплатных» пациентов деньги учреждению перечисляет Фонд обязательного медицинского страхования. Вот и «рисуем» такие обращения: никто ведь свои визиты обычно не проверяет. Кстати, это не только у нас встречается. Знакомая из другой поликлиники рассказывает, что у них то же самое.

Как признается мужчина, ему не так много осталось до пенсии, поэтому работу терять не хочется. Но если правоохранительные органы всерьез заинтересуются его информацией, он готов представить ее от своего имени.

За комментариями по ситуации, описанной нашим читателем, мы обратились поликлинику. Ответ от главврача пришел достаточно краткий.

- В связи с ограничительными мерами, введенными на территории России, прием пациентов в настоящее время осуществляется только в неотложной форме (по острой боли) по графику поликлиники: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.00.

Что же касается отпусков: сотрудники стоматполиклиники могут отдыхать как по графику, утвержденному главным врачом, так и на основании личных заявлений, говорится в ответе.

Ситуацию с приписками руководство медучреждения и вовсе оставило без комментариев. Напомним, в 2018-ом воронежцы массово начали сообщать, что обнаружили в своем личном кабинете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) фиктивные обращения в медучреждения. В социальных сетях горожане наперебой стали делиться результатами своих «онлайн-расследований».

Тогда наблюдался небывалый ажиотаж к сервису «Сведения об оказанных медицинских услугах застрахованному лицу и их стоимость». Медучреждения обещали штрафовать за приписки.

Если верить нашему собеседнику, то, как только шумиха стихла, «система» вновь начала работать по-старинке. Думаем, неплохо было бы напомнить, как же проверить свою историю обращений за медицинской помощью? А-то вдруг окажется, что и вы завсегдатай у стоматолога, терапевта или, например, офтальмолога?

Инструкция проста:

- Заходим на сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области;

- Далее нам нужен «Личный кабинет застрахованного лица»;

- Чтобы войти вам потребует учетная запись на Портале государственных услуг Российской Федерации.

- В личном кабинете на сайте ТФОМС вы сможете получить справку «Сведения об оказанных медицинских услугах застрахованному лицу и их стоимость».

Если у вас возникнут сложности или какие-либо вопросы по поводу работы «Личного кабинета», то можно обратиться по телефону контакт-центра 8-800-775-95-39 (звонок бесплатный) или написать по электронной почте vrn@omsvrn.ru - это адрес ТФОМС.

По нарушениям со стороны работодателей следует обратиться в Государственную инспекции труда Воронежской области. Круглосуточный телефон «горячей линии»: +7 (473) 221-06-66. Кроме того, можно позвонить в управление экономики - 228-33-66 и управление предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики - 228-30-39;