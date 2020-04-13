Воронежский губернатор: «Постараемся, чтобы экономика области не оказалась в отстающих»

В пятницу, 10 апреля, губернатор Александр Гусев провел очередное заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ НАСТУПИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Глава региона начал с обращения к должностным лицам органов власти, руководителям предприятий и организаций.

– Мне передают, что в воспаленных умах некоторых руководителей территорий, предприятий, организаций зреет идея не выполнять те ограничения, которые введены федеральными и региональными нормативными актами, выпущенными в последнее время. Мотивируют все сложной экономической ситуацией и необходимостью возобновления работы, – сказал губернатор.

И тут же предостерег их от необдуманных действий:

– Не дай Бог, в результате ваших решений возникнет очаг заражения, произойдет распространение инфекции! Неотвратимость наказания за это наступит обязательно, а масштабы и уровень ответственности и мер, которые применяются к нарушителям, достаточно широк. И поверьте, применяться они будут не по нижней планке.

ЗАЯВЛЕННЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ С АПРЕЛЯ

Вместе с этим Александр Гусев рассказал об алгоритме принятия решений о поддержке экономики. По его словам, это происходит не спонтанно и субъективно, а на основании глубокого анализа.

– Мы начинаем гораздо шире проводить тестирование, охватываем большее количество людей. У нас появились такие технические возможности. Мы смотрим на общее число заболевших с признаками ОРВИ, на число заболевших пневмонией, на тяжесть протекания заболевания, на количество людей, перевозимых общественным транспортом, на общее количество людей, которые сейчас вышли на работу. Все это анализируем период к периоду, в динамике последних месяцев, – пояснил глава региона.

Тем не менее, вопрос о выходе на работу отдельных отраслей экономики (а уже не отдельных предприятий) имеет место для обсуждения.

– Мы понимаем, что вы несете экономические потери, что вы обязаны, я напоминаю, обязаны выплачивать заработную плату своим работникам за дни простоя, – обратился Александр Гусев.

Губернатор напомнил, что уже в апреле все заявленные ранее меры господдержки – прямая финансовая поддержка, отсрочка платежей по налогам и арендной плате, снижение арендной платы и платежей по налогам в бюджет – будут применяться:

– Мы постараемся, чтобы Воронежская область в экономическом плане уж точно не оказалась в отстающих. Мы не остановили ни одну программу поддержки инвестиционной деятельности на территории области. Мы не уменьшаем уровень государственного заказа для бизнеса. Все наши объекты будут строиться, программы будут выполняться. Мы понимаем, как балансировать в этой ситуации, не сокращая расходную часть и зная, что существенная доля выпадающих доходов возникает.

Однако послабления для отдельных отраслей экономики вовсе не означают, что в Воронежской области смягчается режим самоизоляции.

– Еще раз обращаюсь к жителям: разрешение поехать на работу не означает неисполнения ограничений. После работы нужно находиться дома, в режиме самоизоляции, – заявил глава региона.