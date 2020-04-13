2020-04-13T15:36:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Воронеже в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

«Комсомолка» выяснила, какие изменения внесла эпидемия в празднование Пасхи
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежской митрополиифото с сайта Воронежской митрополии
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Приближается главный церковный праздник – Пасха. К нему православные готовятся в течение 40-дневного поста и отмечают всегда с особенным размахом. Однако в этом году эпидемия коронавируса внесла в подготовку и празднование Христова Воскресения существенные изменения. «КП»-Воронеж выяснила, как в этом году будет отмечаться праздник и какие ограничения ждут прихожан.

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Духовенство Воронежской епархии призывает прихожан, находящихся в зоне риска из-за коронавирусной инфекции, к домашней молитве до официального снятия ограничений. Особенно это касается людей с признаками ОРВИ: повышенной температурой, недомоганием, кашлем, насморком. Им настоятельно рекомендуется оставаться дома и молиться в уединении, чтобы не подвергать других прихожан риску заражения.

фото с сайта Воронежской митрополии

фото с сайта Воронежской митрополии

Как рассказали в Воронежской епархии, в дни Страстной седмицы и в праздник Пасхи все храмы будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения согласно расписанию. Если вы все-таки решитесь посетить церковь, то не забывайте о соблюдении безопасной дистанции и использовании масок.

- С особыми предосторожностями от передачи инфекции в эти дни совершаются исповедь и причащение, - рассказали в пресс-службе епархии. - Дезинфицирующими средствами обрабатываются иконы и иные предметы церковного убранства.

КУЛИЧИ ОСВЯТЯТ НА УЛИЦЕ ПЕРЕД ХРАМОМ

Если эпидситуация в регионе не будет обостряться, накануне Пасхи разрешат совершать освящение куличей на открытом воздухе, на прихрамовых территориях, но также с соблюдением безопасной дистанции.

Благодатный огонь в этом году к празднику в Воронеж не прибудет. Как пояснили в епархии, его доставят из храма Гроба Господня в Иерусалиме сначала в Москву. Но, поскольку в столице действует пропускной режим, то принесение Благодатного огня в Воронеж в Пасхальную ночь не состоится. О времени прибытия Благодатного огня сайт Воронежской митрополии сообщит позже.

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Пасхальную службу воронежцы смогут увидеть, не покидая дома, в эфире телеканала «Губерния». Он будет транслировать богослужение в прямом режиме из Благовещенского собора. Службу совершит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии. Начало трансляции 18 апреля в 23-20.

ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ ОТЛОЖИТЕ ДО СНЯТИЯ КАРАНТИНА

Посещение кладбищ в дни Страстной и Светлой Пасхальной седмиц – не церковная, а народная традиция, отметили в епархии.

- Зародилась она в годы государственного атеизма – когда не совершались богослужения в храмах и люди шли молиться на кладбища. В настоящее время от посещения могил следует воздержаться – до изменения к лучшему эпидемиологической ситуации, - прокомментировали в пресс-службе Воронежской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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