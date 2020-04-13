2020-04-12T21:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 13 апреля 2020 года осталось прежним и составило 49 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 13 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: правительство Воронежской области.фото: правительство Воронежской области.
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По данным оперштаба на 13 апреля, 49 жителей региона заразились COVID-19. 17 воронежцев накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус. Таким образом, в стационарах области изолированы 159 человек. Под домашним наблюдением находятся 159 воронежцев. Ранее 12 переболевших новой инфекцией пациентов выписали из медучреждений.

Двое пациентов с коронавирусом умерли. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. В БСМП №8 она поступила по скорой с внебольничной двусторонней пневмонией. Также у местной жительницы были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Гражданин Армении приехал в Воронеж из Москвы 24 марта. Только 6 апреля он вызвал врачей. КТ показала двустороннюю пневмонию. Четыре для он находился на ИВЛ. 12 числа мужчина скончался.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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