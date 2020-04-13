2020-04-12T21:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 13 апреля 2020: двое умерли, 17 госпитализировали с подозрением

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 13 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Воронежской области 12 апреля умерли двое пациентов с коронавирусом. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. 10 апреля она поступила в БСМП №8 по скорой помощи с внебольничной двусторонней пневмонией. Также у местной жительницы были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Компьютерная томография показала коронавирус. Финальный анализ еще не готов. В оперштабе уточнили, за границей пенсионерка не была, с зараженными не контактировала.

Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Гражданин Армении приехал в Воронеж из Москвы 24 марта. Первые признаки ОРВИ появились 2 апреля, но за медпомощью он не стал обращаться. Только 6 числа его самочувствие ухудшилось, и он вызвал скорую. КТ показала двустороннюю пневмонию. С 8 апреля больной находился на ИВЛ. 12 числа мужчина скончался.

На 12 человек увеличилось количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе. По данным на 13 апреля, число их достигло 49. Воронежцев, госпитализированных с подозрением на инфекцию, также стало на 17 больше - 104. Под домашним наблюдением находятся 159 жителей области. Ранее 12 переболевших коронавирусом пациентов выписали из медучреждений.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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