Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 апреля 2020: COVID-19 заподозрили у 12 человек, в том числе и у врача

У воронежского врача-реаниматолога заподозрили коронавирус. Компьютерная томография показала признаки пневмонии. Предварительный анализ на COVID-19 оказался положительным. В оперативном штабе уточнили, что уже были случаи, когда тесты оказывались ложно положительными, поэтому анализ перепроверяют. Тех, кто контактировал с врачом, изолировали. Предварительные тесты у всех, кроме мужа медика и доктора, проводившего КТ, отрицательные. Отделение больницы, где работала реаниматолог, дезинфицировали. Оно работает в штатном режиме с другой бригадой врачей.

За минувшие сутки 12 человек в регионе госпитализировали с подозрением на коронавирус. Таким образом в стационарах области находятся 87 пациентов. Подтвержденных случаев COVID-19 в области по-прежнему 37. Двенадцать человек уже переболели вирусом, их выписали из больницы. На дому наблюдаются 159 жителей области.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.