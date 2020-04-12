Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 12 апреля 2020 года составило 37 человек

Еще 12 человек с подозрением на коронавирус госпитализировали в Воронежской области. Количество людей, изолированных в инфекционных боксах, по данным на 12 апреля, составило 87 человек. На дому наблюдаются 159 человек, как и сутками ранее.

Всего у 37 жителей региона диагностировали COVID-19. Последними зараженными стали 68-летний мужчина, который контактировал с больной дочерью, и трое членов одной семьи. Изначально инфицированная женщина заразила свою 36-летнюю сестру, 10-летнего сына и его 58-летнюю бабушку. Двенадцать пациентов уже переболели вирусом, их выписали из больницы.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.