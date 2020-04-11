Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 апреля 2020: новые заболевшие и празднование Пасхи
Четыре новых случая заражения СOVID-19 зафиксировали в Воронежской области. На 11 апреля общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 37. Двенадцать пациентов уже излечились от инфекции, их выписали из больницы. Всего 75 человек госпитализированы в стационары области из-за подозрения на COVID-19. На домашнем наблюдении находятся 159 человек.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, из 37 заболевших жителей региона 15 приехали из-за границы, 22 не выезжали за рубеж, но шестеро из них вернулись из Москвы. У 24 человек нет клинических проявлений болезни. Как правило, они просто контактировали с больными.
Тем временем воронежцев просят остаться дома в Пасхальную ночь. Власти региона обещают организовать показ богослужений из кафедрального собора и других важных храмов. Дополнительных маршруток к кладбищам на Пасху в этом году тоже не будет по понятным причинам. Кроме того, губернатор рекомендовал отменить демонстрацию 1 Мая. По Дню Победы окончательное решение правительство примет в последнюю неделю апреля.
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Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.
ИСТОЧНИК KP.RU