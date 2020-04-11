2020-04-10T23:27:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 11 апреля 2020 года осталось прежним и составило 37 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 11 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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У 37 жителей Воронежской области диагностировали COVID-19. За минувшие сутки инфекцию выявили у 68-летнего мужчины, который не выезжал из региона, но контактировал заболевшей дочерью, а также у целой семьи. Первой заболела женщина (ее изолировали несколько дней назад), позже коронавирус подтвердился у ее 36-летней сестры, 10-летнего сына и его 58-летней бабушки. Двенадцать пациентов уже переболели инфекцией, и их выписали из больницы.

Количество госпитализированных с подозрением на коронавирус, по данным на 11 апреля, вновь выросло. В течение суток изолировали еще пять человек. Теперь в стационарах области находятся 75 человек. Число наблюдаемых на дому продолжает уменьшатся. Сейчас таких 159 человек.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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