Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 11 апреля 2020 года осталось прежним и составило 37 человек

У 37 жителей Воронежской области диагностировали COVID-19. За минувшие сутки инфекцию выявили у 68-летнего мужчины, который не выезжал из региона, но контактировал заболевшей дочерью, а также у целой семьи. Первой заболела женщина (ее изолировали несколько дней назад), позже коронавирус подтвердился у ее 36-летней сестры, 10-летнего сына и его 58-летней бабушки. Двенадцать пациентов уже переболели инфекцией, и их выписали из больницы.

Количество госпитализированных с подозрением на коронавирус, по данным на 11 апреля, вновь выросло. В течение суток изолировали еще пять человек. Теперь в стационарах области находятся 75 человек. Число наблюдаемых на дому продолжает уменьшатся. Сейчас таких 159 человек.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.