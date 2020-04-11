Правительство поддержало предложение «Единой России» и увеличило максимальную сумму ипотеки для получения «кредитных каникул»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с такой инициативой выступила «Единая Россия».

Мишустин пояснил, что документ учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, поскольку не везде квартиры стоят одинаково.

Как ранее комментировал озвученную информацию председатель Воронежской областной думы, секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов: «Финансовая поддержка граждан, обремененных ипотекой – крайне важная и своевременная для регионов тема. В регионе ежегодно выдается свыше 20 тысяч ипотечных кредитов, а средняя сумма самого кредита приближается к двум миллионам рублей. И повышение верхней планки ипотечного займа значительно увеличит число воронежцев, которые смогут воспользоваться «ипотечными каникулами».

Помимо этого, добавил лидер воронежских единороссов, в Воронежской области разработана, и действует программа, способствующая обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона. Значительная часть усилий направлена на выработку дополнительных мер социальной поддержки. В том числе поддерживающих выплат ряду категорий граждан.

«На внеочередном заседании Воронежской областной думы мы привели региональные нормы в соответствие с федеральными: депутатами принят закон, устанавливающий денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. В целом на эти цели потребуется свыше миллиарда рублей, 85 процентов из них – деньги федерации, остальное добавит область. Все выплаты будут финансово обеспечены и граждане, имеющие право на эту меру поддержки получат деньги вовремя», - заверил Владимир Нетёсов.