«Отросшие корни и сломанные ногти»: как в Воронеже работает подпольный рынок красоты в условиях коронавируса

«Корни отрасли - смотреть противно. Стрижку бы пора обновить, а то на домовенка похожа… Ой, ресницы - как метелка, тоже нужно переделать… Брови потеряли цвет и форму. Ногти отросли, а один еще и отломился! Ааааа!»

Этот вымышленный и нарочито утрированный монолог перед зеркалом становится неприятной реальностью для многих воронежских девушек и женщин. Коронавирус и связанный с ним режим самоизоляции парализовал всю бьюти-индустрию: салоны красоты закрыли минимум до 30 апреля. За нарушение санитарных требований им грозит приостановление деятельности до 90 суток или штраф до 150 тысяч рублей (если речь идет об ИП, для юридических лиц - до 500 тысяч).

Как в такой ситуации быть клиенткам? Ведь если убрать в сторону гневные комментарии из серии: «Все это блажь, потерпят без ногтей и ресниц» или «Нужно быть натуральными! Просто питайтесь нормально и больше двигайтесь», можно увидеть и реальные проблемы. Особенно, если вы весь этот период не дома сидите в одиночестве, а ежедневно ходите на работу. Безусловно, ряд эстетических процедур можно отложить на месяц-полтора. Но, например, короткую стрижку обновить как? Самостоятельно? Те же отваливающиеся ресницы или отросшие и цепляющиеся за все ногти оторвать? Спилить вместе с ногтевой пластиной? Вдобавок, можно еще и пилинг химический навести и нанести на лицо. Ну, чтоб еще два месяца после самоизоляции не выходить из квартиры.

Некоторые эстетические процедуры все-таки можно отложить на некоторое время.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здорово, если вы можете оставаться красивой при минимальном количество усилий. Или если ручки у вас настолько чудесные и умелые (а еще и инструменты с материалом необходимые имеются), что могут все процедуры выполнить. В остальных случаях женщины начинают активно разыскивать мастеров, которые им помогут.

«В САЛОНЕ ТОЛЬКО Я И КЛИЕНТ»

Разумеется, спрос рождает предложение. И салоны красоты с зашторенными окнами и вывесками «закрыто» подпольно начинают принимать клиентов, несмотря на возможные санкции. Что это - удовлетворение клиентских «хотелок» по повышенному ценнику или способ выжить - корреспонденту «КП-Воронеж» рассказали представители бьюти-индустрии.

- Ногти, действительно, остались востребованной услугой. Я даже оказалась удивлена тем, что клиентки сами звонят и просят помочь. Даже домой готовы прийти. Им важнее оставаться красивыми, чем условия, в которых будут делать процедуру, - рассказывает мастер маникюра Ирина. - Да, на ногтях заработаешь 500 рублей, а штраф в разы больше. Но выходить и нарушать закон приходится: у меня дома двое детей. Оплата труда сдельная: не будет клиентов, ни копейки не получу. Как жить? Откуда брать деньги? Приходится выживать.

По словам девушки, «подпольно» сделать маникюр и покрытие приходят только постоянные клиентки, с которыми они уже давно знакомы и общаются напрямую. Если человек звонит по общему номеру салона - ему отвечают: «Не работаем». Вдруг проверка?

- Я знаю своих девочек, они сами ответственные мамы, и не придут к нам с кашлем или соплями, - продолжает Ирина. - Условия в салоне всегда стерильные. Сейчас еще сильнее все обрабатываем антисептиком. Я постоянно работаю в маске, если клиентка просит - выдаем и ей. В салон выходим строго под запись: только клиент и мастер. Больше никого. Не считаю, что это так уж опасно. Если правильно организовать работу, все будет нормально.

Покрытие ногтей - одна из наиболее востребованных услуг.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ирина говорит, что о повышении цен в таких условиях и речи не идет. Девушки, конечно, хотят быть красивыми, но большого потока нет. Два-три человека за несколько дней. И самое важное сейчас - сохранить клиентов, чтобы после окончания режима самоизоляции они не пропали и не ушли к другим мастерам.

«У ВСЕХ УЗНАЛА: БЫЛИ ЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ?»

В разговоре с представителями индустрии красоты всплыл еще один момент: не все понимают, на основании каких указов и документов им запретили работать. Кто-то говорит, что происходящее незаконно, потому что не введен режим ЧС. Другие и вовсе ссылаются на то, что не нарушают целостности кожных покровов, поэтому могут спокойно трудиться.

- Девочки и хозяйка уже пять дней работают. Я вот только выхожу, - рассказывает знакомый парикмахер Ольга. - Сама так решила. С конца марта сидела дома, не работала. Сейчас начну понемногу принимать, но только своих клиентов, которые за границу не ездили и с москвичами не общались.

Девушка говорит, что регулярно списывалась с постоянными посетителями и мониторила ситуацию. Так что знает, кто в каком состоянии.

- Сшила себе маски, толстучие, как подушка. Буду в них принимать. И всего пару человек в день, потом домой, - добавила Ольга. - Руки мыть и раньше просила клиентов, до такого ажиотажа. Все инструменты и рабочее место всегда обрабатываю.

Для всех салонов сейчас важно сохранить клиентов.Фото: Евгения ГУСЕВА

«О НАС ВООБЩЕ НИКТО НЕ ПОДУМАЛ!»

Салон красоты, которым владеет Наталья, тоже работает «из-под полы». В заведении трудятся парикмахеры, мастера маникюра, есть еще и солярий. Когда набирается минимум три клиента - выходят на работу на свой страх и риск. С улицы все так же висит табличка «закрыто», свет в помещении не включают, чтоб не привлекать внимание.

- Конечно, я не скажу, что у нас все на несколько дней вперед расписано. Поток очень сильно снизился. Но ведь многим нужно регулярно стричься. Некоторые мужчины ходят к нам каждые десять дней. Им что, косы плести? Кому-то солярий советуют врачи из-за кожных болезней. Как тут быть? Но на самом деле, мы рискуем получить огромные штрафы и быть закрытыми на три месяца, просто чтобы на булку хлеба заработать, - поясняет Наталья.

Наглядный расчет. В обычное время парикмахер работает 15 смен в месяц (график два через два). При полной загрузке на стрижках (в среднем семь) он может заработать в районе 1000 - 1300 рублей за день. Если были окрашивания, сумма может доходить до трех тысяч. Мастер маникюра получает в среднем полторы-две тысячи рублей в день при полной загрузке (это как правило четыре записи). Сейчас у девчонок бывают совсем провальные дни: по одному-два клиента. Соответственно о каком заработке может идти речь.

По словам Натальи, еще до начала эпидемии, но когда уже начались колебания курса доллара, основная масса поставщиков подняла цены на все расходные материалы. Из-за чего с 1 мая салон хотел повысить стоимость своих услуг. Но в сложившейся ситуации повышение вряд ли случится. Как уже говорили другие мастера, главное для салонов - сохранить клиентов.

- То, как мы сейчас работаем, это не хорошо. Но наши власти просто о нас не подумали. Изолировали бы тогда всех. А то предприятия работают, магазины работают, аптеки. Люди кругом ходят, но в парикмахерскую зайти им нельзя! Как нам выживать? - негодует Наталья. - Хотя бы три дня в неделю разрешили работать. Или выделили определенные часы: с утра пару часов, в обед санобработка, и потом еще несколько. У нас большой салон: больше 60 квадратных метров, мы готовы обеспечить безопасное расстояние между клиентами. Можем даже списки посетителей составлять и передавать в Роспотребнадзор. У моих девочек семьи и дети. Есть и матери-одиночки, как содержать? Скоро уже в депрессию впадут. Они же ничего не умеют, прошу прощения за грубые выражения, кроме как стричь и ногти пилить.