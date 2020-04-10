Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка

В период пандемии коронавирусной инфекции половина всех заявок клиентов Сбербанка на получение ипотечного кредита подается через сервис «ДомКлик», в Московском регионе уже 69% клиентов подают заявки на ипотеку дистанционно.

При этом электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка активно используются не только для проведения ипотечных сделок, но и в сделках без использования заемных средств, количество которых только за последнюю неделю увеличилось вдвое. На каждые 10 ипотечных сделок в офисе Сбербанка сейчас приходится две сделки с недвижимостью без ипотеки с электронной регистрацией.

В марте 2020 года использование сервиса электронной регистрации выросло с 47% до 82%, а доля сделок, в которых используется сервис безопасных расчетов, в безналичном виде составила 97%. При этом уже в первую неделю апреля все сделки были проведены с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов.

Сервисы Электронной регистрации и Безопасных расчетов позволяют провести сделку в офисе сбербанка за 1 визит, без необходимости посещения офисов МФЦ. На сделке покупателям и продавца выпускаются Усиленные Квалифицированные Электронные Подписи (УКЭП) через сертифицированный ФСБ удостоверяющий центр, ими подписывается кредитная документация и договоры купли продажи или долевого участия и отправляются на регистрацию в Росреестр, кредитные средства блокируются на специальном счете и перечисляются продавцу автоматически после регистрации права собственности.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк:

«Механизм дистанционного подбора и приобретения недвижимости у сервиса "ДомКлик" был в деталях отработан еще до начала пандемии коронавируса и сейчас функционирует без сбоев, обеспечивая клиентам доступ к полному циклу оформления сделки и регистрации недвижимости. Любые консультации со специалистами банка, юристами, оценщиками и риелторами доступны онлайн. Все это способствует соблюдению режима самоизоляции, однако позволяет без помех совершать даже такие крупные и важные сделки, как приобретение недвижимости. При этом мы продолжаем активное развитие сервиса, дополняя его необходимыми опциями и функционалом».

Одним из последних нововведений стала отмена справки 2-НДФЛ и справки из ПФР для клиентов, которые не получают заработную плату на карту Сбербанка, — в первые недели работы этой возможностью воспользовалось 16% клиентов.

На сайте клиентам доступна одна из самых крупных баз объектов недвижимости — как новостроек, так и вторичного рынка. Подобрать подходящий вариант можно онлайн, а при покупке в ипотеку — отправить заявку на одобрение в банк прямо с сайта.

Организацией сделки занимается менеджер; обсуждение деталей со всеми участниками и подготовка договора купли-продажи проходят дистанционно — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Посетить отделения Сбербанка для приобретения недвижимости нужно будет всего один раз, чтобы подписать документы.

Как только участники подписали ипотечный договор, наступает этап регистрации и расчетов. Покупателю доступна электронная регистрация права собственности: не нужно посещать МФЦ и Росреестр — отправкой документов на регистрацию занимается менеджер банка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете и на электронную почту. После регистрации сделки происходит расчет с продавцом недвижимости. При использовании безналичного «Сервиса безопасных расчетов» покупатель переводит средства на специальный счет, продавец получает их на свой счет автоматически после подтверждения Росреестра о регистрации сделки. Визит в банк и закладка наличных в ячейку не требуются.