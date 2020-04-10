Режим самоизоляци в Воронеже: смотрите онлайн экскурсии, балеты и концерты

В условиях самоизоляции культурные учреждения перешли на дистанционное общение с воронежцами. Каждую неделю они пополняют свои сайты новыми видео - спектаклей, концертов, экскурсий. Чтобы сидя дома на диване, воронежцы смогли развлечься и поднять свой культурный уровень.

СПЕКТАКЛИ ПО ВЫРЫПАЕВУ И ДУРНЕНКОВУ

Кольцовский театр приглашает воронежцев в онлайн-зрительный зал (в разделе видео) - посмотреть еще два спектакля:

10 апреля в разделе появится запись постановки Вадима Кривошеева «Легкий способ бросить курить» по пьесе Михаила Дурненкова. А с 11 апреля на сайте драмы можно будет посмотреть спектакль Никиты Рака «Танец Дели» по пьесе Ивана Вырыпаева.

Напомним, с прошлой недели в разделе видео доступны постановки Кольцовского театра "Женитьба" и "Как я стал...".

СОВРЕМЕННЫЕ БАЛЕТЫ

Воронежский театр оперы и балета в период самоизоляции в новом разделе на сайте предлагает посмотреть не только оперы, но и балеты. Серия видеоверсий современных балетов появилась на канале в YouTube.

Уже можно увидеть спектакль «Болеро» на музыку Мориса Равеля с хореографией главного балетмейстера театра Александра Литягина. Сольные партии исполняют Диана Егорова и Иван Негробов. Впервые «Болеро» было показано на воронежской сцене в 2018 году в рамках IV балетного фестиваля.

Можно посмотреть видеоверсию ещё одного проекта IV балетного фестиваля - «Бизе-сюита». Хореографию балета можно назвать неоклассической. Балетмейстер Иван Кузнецов вдохновлялся творчеством хореографа Джорджа Баланчина, но целенаправленно ушёл от оркестрового сопровождения. Балет идёт под звуки фортепиано для того, чтобы подчеркнуть камерность данного произведения и не перегружать его мощью звучащего оркестра. Сольные партии исполняют Елизавета Корнеева и Михаил Ветров.

Кроме того, театр выкладывает видеоверсии проектов фестиваля современной хореографии «RE:Форма танца». В режиме онлайн уже доступен спектакль «Принцесса Тур'андот» на музыку Джакомо Пуччини с хореографией Екатерины Кисловой. Образ Турандот создан певицей Юлией Проняевой.

А с 11 апреля можно посмотреть видеозапись спектакля «Чайковский. Времена года» на музыку Чайковского и Пешкова с хореографией Павла Глухова. Балетмейстер показал свободное владение пространством, светом и предметами.

Спектакли можно будет посмотреть до конца апреля.

ПЛАСТИКА ОБ ИСКУССТВЕ

Воронежский концертный зал в условиях самоизоляции в борьбе с коронавирусом продолжает онлайн трансляции спектаклей творческой студии «Театральная, 17». Раздел афиша на сайте ВКЗ пополнился записью постановки худрука студии Александра Новикова «Небо над небом».

Это тонкий и ироничный спектакль-настроение с оригинальной пластикой. Он вдохновлен творчеством выдающихся деятелей искусства - художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти… «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений», эти слова Франсиско Гойи стали основой спектакля.

Эскиз постановки был показан в 2017 году на Всероссийском фестивале «Оперение» в Сочи. Премьера готового спектакля состоялась на III международном детском фестивале "Маршак" в 2017 году. Постановка - дипломант I Международного Большого Детского фестиваля в Москве 2018 года.

В спектакле заняты воспитанники детской студии.

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ДИВНОГОРЬЕ И НЕАНДЕРТАЛЬСКИЙ УРОК В КОСТЕНКАХ

В начале апреля сотрудники Воронежского художественного музея имени Крамского запустили проект #КрамскойНаСвязи. Он включает цикл бесед об экспонатах из музейного собрания. Также всем любителям искусства доступны видеоролики о шедеврах отечественной и зарубежной живописи, вечных загадках древнеегипетских экспонатов и идеальной гармонии произведений античного искусства.

Музей-заповедник «Дивногорье» в удаленном доступе предлагает посетителям виртуальную раскраску-путешествие «Обитатели дивногорских морей».

В рамках онлайн мероприятий музея-заповедника «Костенки» проводятся лекции-беседы, «Неандертальский урок» в стримминге, а с 10 апреля начнется демонстрация музейного фильма «Костенки. 135 лет исследований».

ПО МАНДЕЛЬШТАМОВСКИМ МЕСТАМ

Литературный музей имени Никитина разработал свои онлайн-программы. Они доступны на сайте в разделе «Музейный видеосалон».

С 10 апреля здесь можно посмотреть фильм-экскурсию «По мандельштамовским местам Воронежа с Олегом Ласунским». Краевед и библиофил побывал в «яме Мандельштама», на мемориальной площадке парка «Орлёнок», где установлен памятник поэту, в Кольцовском сквере и в литературном музее, где Олег Григорьевич рассказал о редких книгах Мандельштама, которые передал в дар музею.

Также с 10 апреля на сайте литературного музея начнут показывать фильм-концерт, посвящённый 105-летию со дня рождения Марии Мордасовой. На празднике в феврале в музее-квартире Мордасовой выступили Воронежский и Черняновский народные хоры, ансамбли «Родники России» и «Сударушка».

Для увлечённых историей литературы и краеведением музей предлагает цикл программ «Литературные встречи с Виктором Коровиным». Воронежцам расскажут об истории создания и казусах словаря Брокгауза, о земском образовании в Воронежской губернии и о многих других интересных фактах и событиях XIX века. Подборка музейных программ для детей рассказывает о книгах Маршака из фондов музея. Также можно посмотреть, как проходят мастер-класс, детский фестиваль и послушать отрывок из «Кошкиного дома».

Также в онлайн-разделе можно посмотреть видео экскурсии по выставка в здании Мещанской управы и доме-музее Никитина.

КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКАХ

Библиотеки совершенствуют работу в онлайн-формате, а читатели получают знания в режиме #лучшедома. Сотрудники юношеской библиотеки имени Кубанева пригласили воронежцев поучаствовать сразу в двух интернет конкурсах: «Судари и Сударыни» (участникам нужно придумать новые или вспомнить забытые формы обращения незнакомых друг с другом людей в общественных местах) и «Воронежские Лингвосмайлики-2020» (направлен на формирование устойчивой культуры речевого общения жителей большого города). Работы можно прислать на электронную почту voub@mail.ru.

На сайте и аккаунтах соцсетей областной детской библиотеки появились статьи о новых книгах, знаменитых людях, памятных местах Воронежского края. Готовится к размещению на сайте обзор книг для родителей «Для воспитания веры в себя» и видеообзор детской литературы «Как приобщить ребенка к чтению».

В отдельных библиотеках региона есть возможность продлить срок возврата книг по электронной почте, телефону или через соцсети. Задать вопросы сотрудникам библиотек можно через Виртуальную справочную службу или онлайн-форму на сайтах учреждений. По электронной почте библиотекари также рекомендуют книги по личным запросам читателей.

Воронежская библиотека имени Никитина предлагает посмотреть виртуальную выставку «Медицина в зеркале истории». Все представленные книги можно читать онлайн или скачать в удобном формате. А после окончания режима самоизоляции библиотека приглашает всех в читальный зал отдела естественно-научной и технической литературы, где можно будет заказать понравившуюся книгу и прочитать её в спокойной атмосфере библиотеки.

ВЕБИНАР ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

Школа культурного волонтёрства 2.0 перевела свои лекции в формат онлайн.

10 апреля в интернете можно присоединиться ко второму бесплатному вебинару - «Путь от студента до общественного деятеля». Его проведёт Николай Сапелкин – директор Центрально-Чернозёмного книжного издательства, создатель Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль», историк, общественный деятель, член Союза писателей и Союза дизайнеров России.

Человек может проявить гражданскую активность в любом возрасте. Если вы чувствуете неправду мира, готовы не только обличать, но и улучшать, не откладывайте свою активность на потом – включайтесь сразу. Цель общественного деятеля сделать мир лучше, даже на маленьком кусочке Вселенной. Основные качества – свобода и ответственность.

Вы узнаете не только личную историю известного общественного деятеля, услышите рекомендации по выстраиванию своей собственной траектории развития, Николай Сергеевич ответит на вопросы в режиме онлайн.

Начало 10 апреля в 19.30. Ссылка на вебинар (платформа «Pruffme»): https://bit.ly/2XgHclt

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