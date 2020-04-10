В Воронежской области финансирование нацпроектов урезать не будут

В четверг, 9 апреля, губернатор Александр Гусев провел заседание на тему реализации национальных проектов в этом году. Глава региона подчеркнул, что все запланированные мероприятия должны исполняться в заранее установленные сроки:

– Ни один нацпроект в Воронежской области, несмотря на текущие сложности, не должен потерять в качестве. И финансирование нацпроектов мы урезать не будем.

Заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области Борис Бикетов сообщил, что на текущую дату в регионе реализуется 51 региональный проект, заявленный в рамках нацпроектов. Плановый объем финансирования всех региональных проектов на текущий год составит 23,64 миллиарда рублей (что больше на 18% по сравнению с прошлым годом). Из этих средств 14,14 миллиарда предоставит федеральный бюджет, а оставшиеся 9,5 миллиарда – областная казна. Все необходимые процедуры и мероприятия выполняются по графику.

Так, в рамках нацпроекта «Образование» в текущем году в селе Ямное Рамонского района построят школу на 1,1 тысячи мест. Также во многих сельских школах обновят материально-техническую базу. Эти и другие мероприятия «вшиты» в региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей». Общий объем их финансирования на 2020 год составит более одного миллиарда рублей.

Фото: предоставлено АО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС»

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Воронеже приступают к строительству хирургического корпуса онкологического диспансера. Он появится рядом с основным зданием онкодиспансера, расположенным на улице Каляева. В нем будет стационар на 340 коек, 12 отделений, операционный блок на 14 залов, лабораторная служба, учебные помещения, гараж с подземной четырехуровневой парковкой почти на 300 машин. Стоимость нового онкокорпуса – 2,98 миллиарда рублей. Его должны построить к 1 июня 2023 года. Другой важный объект – онкогематологический корпус детской областной больницы № 1 на улице Ломоносова. А в целом нацпроект «Здравоохранение» включает такие региональные составляющие: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Детское здравоохранение», Медицинские кадры», «Цифровизация здравоохранения», «Медицинский туризм». На их реализацию в текущем году запланировано 5,8 миллиарда рублей.

Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта Воронежской области.

На нацпроект «Демография» выделено 6,1 миллиарда. Эти средства предусмотрены на «Финансовую поддержку семей при рождении детей» (выплата пособий), «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (создание ясельных мест в детсадах), «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норму жизни». В нынешнем году в рамках нацпроекта построят два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один – на улице Туполева в Воронеже (на территории СОШ № 30), другой – в селе Ямное. А в Грибановке появится стадион с искусственным полем, легкоатлетическим ядром. Кроме того, в Аннинском, Богучарском, Каширском, Калачеевском, Павловском, Рамонском и Россошанском районах оборудуют площадки с тренажерами для сдачи комплекса ГТО и занятий физкультурой.