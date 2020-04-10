Как воронежцам оплатить ЖКХ и кредит, не выходя из дома

Самоизоляция – одна из наиболее действенных мер в борьбе с распространением коронавируса. Да, нам приходится многое делать удаленно, находить гармонию между личным временем и рабочим, делить единое пространство так, чтобы всем членам семьи было комфортно. Но не нужно воспринимать самоизоляцию исключительно как ограничение, это еще и возможность научиться использовать современные инструменты и сервисы, которые способны в целом сделать нашу жизнь проще и лучше.

Приближается время, когда нужно будет платить за коммунальные услуги. Некоторые воронежцы привыкли решать этот вопрос в ближайшем отделении банка. Однако сегодня будет лучше, если вы позаботитесь о своем здоровье, а также о своих родных да и всех окружающих вас людях. Дистанционные сервисы, например, ПАО Сбербанк позволяют оплатить услуги ЖКХ буквально за несколько минут. Проверим?

Шаг 1. Регистрация

Проще всего воспользоваться смартфоном. Проверьте, установлено ли на устройстве приложение «Сбербанк Онлайн». Если нет, скачать его можно на сайте банка.

.

После этого вам предложат пройти простую регистрацию, например, по номеру вашей карты. В течение пары минут придет одноразовый пароль из СМС. Вход открыт!

.

Важно: используйте только официальные приложения банка для Android, iPhone, iPad и Windows Phone.

Шаг 2. Знакомимся с интерфейсом

В приложении можно следить за счетами, вкладами, кредитами, делать выписки и пользоваться многими другими услугами.

.

Но сегодня не об этом. Нас интересует раздел «Платеж или перевод» - с помощью него мы сможем рассчитаться за коммунальные услуги.

.

Шаг 3. «Сканируем» квитанцию

В разделе «Платежи» находим «Оплата по QR или штрихкоду». В углу вашей квитанции есть квадрат с непонятным орнаментом - это двумерный штрихкод. Достаточно навести на него камеру смартфона, чтобы технология сработала. Вам тут же предложат оплатить нужную услугу, даже лицевой счет не придется набирать вручную.

.

Когда появится сумма платежа, проверьте ее, при необходимости укажите актуальные показатели счетчиков и нажимайте «Продолжить» а затем «Оплатить». Поздравляем, вы успешно справились!

.

Шаг 4. Создаем шаблон

Когда вы заплатите за воду, электричество или что-то еще вам предложат «Сохранить чек», «Создать шаблон». То есть больше не нужно хранить горы бумажных квитанций, у вас будет личный электронный архив. Чек можно отправить на почту или сохранить на телефон. А шаблон в будущем поможет автоматизировать весь процесс.

.

Шаг 5. Ручной режим

Конечно, когда первый раз пользуешься той или иной программой, хочется самому понять, как работает сервис. Опять же бывают ситуации, когда QR-код на квитанции отсутствует. Что делать?

Опять же в разделе «Платежи» выбираем вариант платежа «ЖКХ и домашний телефон», а далее перед вами предстанет выбор. Что вас интересует: квартплата или теплоснабжение? Выбирайте нужный вариант.

.

Покажем, как все работает на примере «Водоснабжения». Перед нами появится список поставщиков.

.

Также нужно будет указать, за что именно мы хотим заплатить: жилые или нежилые помещения или, например, проверку счетчика.

.

Далее указываем лицевой счет (он напечатан на квитанции), а также выбираем карту, с которой хотим совершить оплату.

.

Подробности операции вы сможете проверить опять же в любой момент

.

Узнать подробнее об онлайн-сервисах и услугах Сбербанка можно на сайте.

Оплата кредита

Платеж по кредиту ничем не сложнее описанного выше платежа за коммунальные услуги. Достаточно сделать перевод с вашей карты на кредитный счет. Более того, есть функция «Погасить досрочно» - тогда вы сможете расплатиться сразу.

Погашать кредиты можно также со счетов в других банках, переведя средства в «Сбербанк Онлайн». Почитать подробности можно на сайте.

Самое ценное, что при этом вы сэкономите свое время и не нарушите режим самоизоляции. Попробуйте. Поверьте, если вы хотя бы раз совершите такой платеж, то даже когда вся ситуация стабилизируется, вы уже не пойдете в офис. Зачем? Если дома все гораздо удобнее!