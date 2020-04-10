2020-04-09T21:41:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 апреля 2020: сбежавшая пациентка, крестный ход и штрафы за нарушение карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 10 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Под Воронежем мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина. 27-летний житель села Рождественская Хава в конце марта вернулся из Армении. Специалисты вручили официальное постановление о необходимости соблюдать режим самоизоляции, вместе со всеми памятками и телефонами, куда и в каком случае обращаться. Однако 7 апреля проверяющие не заставили молодого человека дома. В суде молодой человек заявил, что был вынужден поехать к стоматологу из-за острой боли. Однако никаких подтверждающих документов, подтверждающих не предоставил.

Жительница Воронежа прорвалась в палату к больному коронавирусом отцу, забаррикадировалась вместе с ним и кричала, чтобы их отпустили домой. Медикам пришлось вызывать полицию. Женщину поместили в стационар, чтобы провести анализ на инфекцию. Но на следующий день она попыталась сбежать из больницы на маршрутке. Стражи порядка вернули пациентку в больницу. Теперь ей грозит не только диагноз «коронавирус», но и до двух лет лишения свободы. Если выяснится, что она заразила кого-то в автобусе. К слову, водителя и четырех пассажиров отправили на самоизоляцию.

В небе над Воронежской области прошел крестный ход против коронавирусной инфекции. Над регионов пролетел вертолет со старинной чтимой монастырской иконой Божией Матери «Дивногорская-Сицилийская». С ней связаны события 1831 года, когда в городе Коротояк Острогожского района свирепствовала эпидемия холеры. По словам священнослужителей, после совершения аналогичного действия в 1831 года люди перестали умирать.

По данным на 10 апреля, в регионе 33 человека заразились коронавирусом. Девять пациентов уже выписали из больницы. За минувшие сутки шесть человек госпитализировали с подозрением на COVID-19. Теперь в стационарах области находятся 70 пациентов. Под домашним наблюдением 165 человек.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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