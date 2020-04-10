2020-04-09T21:09:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 10 апреля 2020 года составило 33 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 10 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: правительство Воронежской области.фото: правительство Воронежской области.
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33 человека в Воронежской области заразились коронавирусом. Девять пациентов уже переболели инфекцией, их выписали из больницы. По данным на 10 апреля, на шесть человек увеличилось количество людей с подозрением на COVID-19. Теперь в стационарах области находятся 70 воронежцев. Число людей, находящихся под домашним наблюдением, постепенно уменьшается. Сейчас таких 165 человек. Днем ранее было - 210.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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