2020-04-09T21:09:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Воронеже: как полицейские патрулируют общественные места

Правоохранители ежедневно проверяют, как жители столицы Черноземья соблюдают режим самоизоляции
Кирилл МишинМарина БЕЛОГЛАЗОВА
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Патрулирование улиц Воронежа.Патрулирование улиц Воронежа.Фото: Даниил ОПАРИН
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Правоохранители усиленно патрулируют улицы Воронежа, проверяя, как горожане соблюдают режим самоизоляции. Еще в начале недели более сотни постов полиции получили четкие инструкции по работе с населением в условиях коронавируса.

В такие рейды стражи порядка отправляются в защитной экипировке: медицинской маске и перчатках. При общении с воронежцами полицейские уточняют у них причины нахождения в общественном месте, проверяют удостоверяющие личность документы и справки, которые должен выдать работодатель. Кроме того, правоохранители напоминают горожанам, в каких случаях можно выходить из дома. Главная цель таких рейдов - профилактическая. Никаких карательных мер к горожанам не применяют.

Полицейское патрулирование. Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейское патрулирование.Фото: Даниил ОПАРИН

Корреспонденты «КП» понаблюдали за патрулированием. Полицейские выборочно останавливали людей и проводили анкетирование. Большинство воронежцев выходили в магазин или аптеку, редко кто - просто погулять.

- Я работала на частника, у которого начались проблемы из-за коронавируса. Ему пришлось уволить сотрудников. Но нам же нужно что-то есть, семью кормить. У знакомой маленький ребенок, а она квартиру снимает. Как жить теперь? Считаю, что нужно вводить карантин, а не режим самоизоляции, - поделилась наболевшим горожанка, остановленная во время патрулирования.

Полицейские проверяют, как воронежцы соблюдают режим самоизоляции. Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейские проверяют, как воронежцы соблюдают режим самоизоляции.Фото: Даниил ОПАРИН

Кроме того, во время таких обходов правоохранители контролируют работу учреждений: все ли они последовали указу губернатора и прекратили работу. При нарушении материалы по конкретной торговой точке отправляются в Роспотребнадзор. Предпринимателя могут привлечь к ответственности по ст 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Статья предусматривает денежный штраф и приостановление деятельности до 90 суток.

Стражи порядка в масках и перчатках. Фото: Даниил ОПАРИН

Стражи порядка в масках и перчатках.Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, тоже проверяют документы у автомобилистов и вручают им уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также по базе данных проверяют водителя и его пассажиров: нет ли для них строгих предписаний находиться дома.

- Еще раз обращаемся к гражданам Воронежа и хотим напомнить о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Мы находимся в очень тяжелой ситуации и выйти из нее сможем только вместе. Все это делается только для вас самих, - подытожил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Воронежу Дмитрий Буханцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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