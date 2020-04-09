В Воронеже волонтеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

В четверг, 9 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с координаторами волонтерских движений, которые объединены в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Ее цель – помочь наиболее уязвимым гражданам в самоизоляции с покупкой лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, оплатой коммунальных счетов и выносом мусора.

По словам руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Воронежской области Никиты Панова, потребность в такой помощи в Воронеже достаточно велика (ежедневно волонтеры выезжают не менее чем по 50 адресам):

- На сегодняшний день к нам присоединилось более трёхсот неравнодушных воронежцев. Стать волонтёром можно, оставив заявку через сайт мывместе2020.рф. Заявки о помощи пожилым и маломобильным гражданам принимаются через федеральную горячую линию: 8 (800) 200-34-11.

Фото с сайта мэрии Воронежа.

Как отметил Вадим Кстенин, в сложившейся ситуации помощь нужна самим волонтерам:

- Неравнодушные горожане не только тратят личное время и силы на поддержку сограждан, но и несут расходы на оплату проезда. В совместной работе с Газпромбанком была проработана инициатива, которая позволит освободить их от этих трат.

В мэрии сообщали, что центры координации волонтеров получат по 100 «проездных волонтера». Они будут действовать до конца апреля и позволят совершать по 10 бесплатных поездок в день. В городской администрации пояснили, что проект реализуется через специальные терминалы, с помощью которых на любой банковской карте может быть активирован такой проездной. В общей сложности они дадут возможность волонтерам совершить 44 тысячи бесплатных поездок к людям, которым требуется поддержка. Эти терминалы мэр передал координаторам волонтерских движений и напомнил им о неукоснительном соблюдении правил защиты от коронавируса. Также градоначальник пообещал ввести дополнительные меры поддержки. А они, по словам самих волонтеров, скоро могут потребоваться, поскольку в ближайшее время добровольцы начнут разносить по домам и квартирам малоимущих одиноких стариков и инвалидов бесплатные наборы продуктов и товаров первой необходимости.

– Мы найдем возможность увеличить количество проездных – Газпромбанк нас в этом поддержит. Также мы уже начали переговоры с компаниями-перевозчиками, они со своей стороны тоже окажут помощь волонтерам. Особо хочу подчеркнуть: система только начинает работать, возможны какие-то локальные сбои, человеческий фактор. Волонтеры – люди, выполняющие важнейшую миссию, не должны испытывать неудобств из-за каких-либо технических или организационных сложностей. У каждого волонтера должен быть не только телефон специалиста техподдержки банка, но и прямой телефон ответственного сотрудника управления транспорта – для оперативного решения любых возможных проблем, – сказал Вадим Кстенин.

Фото с сайта мэрии Воронежа.

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?

Во-первых, можно позвонить на «горячую линию» Всероссийской акции #МыВместе: 8 (800) 200-34-11, работает в режиме 24/7 (круглосуточно и без выходных дней). Стать волонтёром или оказать помощь можно через сайт мывместе2020.рф;

Во-вторых, проинформировать о том, что нужна помощь и записаться в список волонтеров можно на сайте и по телефону 8 (939) 770-44-24.

И, в-третьих, в департаменте социальной защиты Воронежской области работает «горячая линия» (473)212-68-87, куда пожилые и маломобильные граждане, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут обратиться с просьбами о покупке и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и оплаты жилищно-коммунальных услуг.