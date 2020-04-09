ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
В рамках краткосрочного кредитования отсутствуют ограничения по лимиту, а перечень целевого использования средств расширен. Ставка в рамках программы составит до 5% годовых.
Новый механизм способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Получить государственную поддержку в рамках кредитования могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности (с Министерством сельского хозяйства и субъектом Российской Федерации). Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование – на период от 2 до 15 лет.
Среди ключевых отличий от действующей программы №1528 – отсутствие ограничения по лимиту краткосрочного кредитования на одного заемщика, а также дополнительный перечень целевого использования средств. Кроме того, в рамках новой программы расширен перечень предприятий, которые могут претендовать на получение кредита с льготной процентной ставкой – в неё включены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дальнейшую переработку или реализацию сельскохозяйственной продукции.
«Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в росте конкурентоспособности российских производителей. За прошлый год ВТБ увеличил объем кредитного портфеля предприятиям отрасли в рамках программы №1528 на 45% по сравнению с результатом 2018 года – почти до 122 млрд рублей. Это позволило нам войти в ТОП-3 банков, реализующих механизмы государственной поддержки сельхозпроизводителей. В этом году мы рассчитываем увеличить финансирование агропромышленников, в том числе благодаря началу работы по новой программе госсубсидирования», – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
ВТБ – один из лидеров на рынке кредитования агропромышленного комплекса. На конец 2019 года по программе №1528 Министерства сельского хозяйства действовало более 1,4 тыс. кредитных соглашений общим объемом свыше 200 млрд рублей. Объем новых выдач за 2019 год составил порядка 87 млрд рублей. Банк ВТБ (ПАО).
ИСТОЧНИК KP.RU