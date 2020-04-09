2020-04-08T21:15:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 9 апреля 2020 года осталось прежним и составило 33 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 9 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области увеличилось до 33 человек. Инфекцию обнаружили еще у десяти жителей региона. COVID-19 подтвердился у шестимесячного младенца и его 31-летнего отца, который недавно был в Москве. Две сестры 65 и 68 лет заразились от родственников, вернувшихся из заграничной поездки. Также положительный тест на заболевание получили 35-летняя женщина, отдыхавшая в Дубае, 48-летний мужчина и такого же возраста женщина после посещения столица. Коронавирус диагностировали у двух девочек 13 и 11 лет. Дети не выезжали из региона, заразилась из контактного круга. Та же история и с 36-летним мужчиной.

По данным на 9 апреля, в стационарах области находятся 64 воронежца. Под домашним наблюдением еще 210 человек.

В регионе работает горячая линия всех ведомств по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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