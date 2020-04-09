Коронавирус в Воронеже, последние новости на 9 апреля 2020: три десятка зараженных и социальные меры поддержки

Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Воронежской области. COVID-19 выявили у семи взрослых, шестимесячного младенца, а также школьниц 13 и 11 лет. По данным оперштаба на 8 апреля, общее количество подтвержденных случаев инфекции в регионе - 33. Из них девять человек уже выздоровели и покинули больницу. Семь пациентов за прошлые сутки добавилось в стационарах области. Теперь с подозрением на коронавирус изолированы 64 человека. Под домашним наблюдением еще 210 жителей области.

На фоне эпидемии коронавируса заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе стремительно снижается. За прошлую неделю заболели 7195 человек, из которых 3568 были дети. Эти цифры на 26% ниже эпидпорога и на 23,5% ниже показателей предыдущей недели.

Из-за COVID-19 в Воронежской области прекратили вакцинацию детей. Прививки делают только младенцам в роддоме. В экстренных и неотложных ситуациях медицинская помощь оказывается детям в полном объеме.

После совещания президента с главами регионов, облправительство сообщило о мерах социальной поддержки воронежцев. Так, дополнительные выплаты получат медики и многодетные семьи, несколько миллионов направят на закупку продуктов для инвалидов и пожилых людей. Что касается экономики, на первых этапах на ее поддержку направят 1,5 млрд рублей из областного бюджета. Снизятся некоторые налоги, наиболее пострадавшие предприятия освободят от арендных платежей, но только за государственное или муниципальное имущество.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.