Конференция Владимира Путина с Александром Гусевым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания

В среду, 8 апреля, президент России Владимир Путин провел видео-совещание с главами российских регионов, подробно остановившись на вопросах их поддержки в условиях эпидемии коронавируса.

НОВЫЕ КОЙКИ И АППАРАТЫ ИВЛ ДЛЯ БОЛЬНЫХ, ДОПЛАТЫ - ВРАЧАМ

Для борьбы с коронавирусом в регионе уже перепрофилировали 755 коек, а в планах департамента здравоохранения довести эту цифру до 1684, что составляет расчетную потребность области.

По данным оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом, до конца августа число аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличат до 537. На дополнительные выплаты медикам федеральный центр выделил 87,1 млн рублей. После сегодняшних поручений президента эта сумма вырастет, отметили в оперштабе. Уже выделено 429,1 млн рублей из облбюджета на стимулирующие выплаты медикам, оборудование больниц, организацию и оснащение обсерваторов, приобретение лекарств, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

На поддержку многодетных семей, имеющих право на получение маткапитала, казна выделит 96 миллионов рублей. Еще 20 миллионов пойдут на закупку продуктов питания и товаров первой необходимости одиноким пожилым людям и инвалидам. Не исключено, что эта сумма вырастет.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Для поддержки региональной экономики на первом этапе из бюджета выделят 1,5 миллиарда. Эти средства, в первую очередь, получат представители малого и среднего бизнеса, как самая уязвимая категория. Также в приоритете — системообразующие предприятия региона. Окончательные списки отраслей и предприятий, которые получат финансовую поддержку, правительство сейчас готовит.

- Для малых и средних компаний, наиболее пострадавших от кризиса, снизятся налог по «упрощенке» и налог на вмененный доход, - отметили в оперативном штабе. – До конца года их освободят от арендной платы за государственное и муниципальное имущество.

Крупных арендодателей освободят от налога на имущество при условии, если они предоставят льготы по аренде своим арендаторам из числа малого и среднего бизнеса.