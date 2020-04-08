2020-04-08T20:28:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Конференция Владимира Путина с Александром Гусевым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания

Разбираемся, что ждет воронежский бизнес в свете принятых на совещании с президентом решений
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото со страницы Александра Гусева в соцсети "Вконтакте"фото со страницы Александра Гусева в соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

В среду, 8 апреля, президент России Владимир Путин провел видео-совещание с главами российских регионов, подробно остановившись на вопросах их поддержки в условиях эпидемии коронавируса.

НОВЫЕ КОЙКИ И АППАРАТЫ ИВЛ ДЛЯ БОЛЬНЫХ, ДОПЛАТЫ - ВРАЧАМ

Для борьбы с коронавирусом в регионе уже перепрофилировали 755 коек, а в планах департамента здравоохранения довести эту цифру до 1684, что составляет расчетную потребность области.

По данным оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом, до конца августа число аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличат до 537. На дополнительные выплаты медикам федеральный центр выделил 87,1 млн рублей. После сегодняшних поручений президента эта сумма вырастет, отметили в оперштабе. Уже выделено 429,1 млн рублей из облбюджета на стимулирующие выплаты медикам, оборудование больниц, организацию и оснащение обсерваторов, приобретение лекарств, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

На поддержку многодетных семей, имеющих право на получение маткапитала, казна выделит 96 миллионов рублей. Еще 20 миллионов пойдут на закупку продуктов питания и товаров первой необходимости одиноким пожилым людям и инвалидам. Не исключено, что эта сумма вырастет.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Для поддержки региональной экономики на первом этапе из бюджета выделят 1,5 миллиарда. Эти средства, в первую очередь, получат представители малого и среднего бизнеса, как самая уязвимая категория. Также в приоритете — системообразующие предприятия региона. Окончательные списки отраслей и предприятий, которые получат финансовую поддержку, правительство сейчас готовит.

- Для малых и средних компаний, наиболее пострадавших от кризиса, снизятся налог по «упрощенке» и налог на вмененный доход, - отметили в оперативном штабе. – До конца года их освободят от арендной платы за государственное и муниципальное имущество.

Крупных арендодателей освободят от налога на имущество при условии, если они предоставят льготы по аренде своим арендаторам из числа малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса
Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус
«Питомец «Вектора» ускользнул из лаборатории»: блогеры начали массово распространять фейк о том, что коронавирус создали русские
А СКР завели первое уголовное дело за лживое видео. Мы посмотрели один из роликов вместе с новосибирским вирусологом. Развенчиваем мифы с помощью здравого смысла и ученого
Вирус сделал то, что было не под силу свободному рынку — мигрантов среди работников супермаркетов стали замещать коренные жители
Корреспондент «КП» увидел, как работают «летучие бригады», заменяющие зараженных продавцов. И обнаружил спекулянтов, которые наладили «грязный» бизнес, пользуясь дефицитом медицинских масок в аптеках
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,6 тысяч
За последние сутки инфекцию выявили еще у 1175 человек, оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020 года
Новости 24
Под Воронежем огонь едва не сжег три садоводческих поселка
На входе на мемориал «Песчаный лог» посадили 760 саженцев деревьев и кустарников
Житель воронежского села, напавший с вилами на ребенка и его бабушку, вспорол себе горло
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 8 апреля увеличилось до 64
В Воронеже на ремонт диагностического центра детской больницы выделили еще 28 млн рублей
В Ботаническом саду Воронежа начали ремонтировать воинское захоронение
Воронежцам выгоднее представлять документы на регистрацию ИП в электронном виде
Дубовая надпись «70 лет Победы» под Воронежем за пять лет подросла до метра
В Воронеже упавшие деревья повредили балкон, магазин, забор и три машины
После визита незнакомки из дома воронежской пенсионерки пропали ювелирные изделия на 120 тысяч