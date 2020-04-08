2020-04-08T17:47:12+03:00
Экономика

ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний

Банк ВТБ совместно с Высшей школой менеджмента СПбГУ (ВШМ) разработают дистанционные программы дополнительного профессионального образования для менеджеров российских компаний
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В пилотном режиме планируется, в частности, запустить курсы по креативному мышлению в бизнесе, переговорам, финансовому и управленческому учету, по внедрению digital-инноваций, а также обучающие IT-симуляторы с элементами онлайн-квеста и VR-технологий.

Запуск пилотных онлайн-курсов станет частью обновленной стратегии развития ВШМ, активное участие в разработке которой принимает команда экспертов Банка. ВШМ на новом этапе развития придает особое значение расширению программ дополнительного профессионального образования.

«Сфера образования одной из первых в России столкнулась с необходимостью экстренно перевести всю деятельность в онлайн-формат. ВШМ при поддержке ВТБ за три дня полностью перешла в дистанционный режим работы. Многие из решений, экстренно внедряемых в текущей кризисной ситуации, станут эффективными инструментами и после окончания пандемии. Этот технологический рывок позволит обеспечить доступ к тому уникальному образовательному контенту, который формируется благодаря комбинации фундаментальных знаний профессорско-преподавательского состава Бизнес-школы и практического опыта команды ВТБ, а также других попечителей», - отметила заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО), директор Высшей школы менеджмента Санкт-петербургского государственного университета Ольга Дергунова.

Планируется реализовать в пилотном режиме:

более 10 дистанционных видеокурсов: по креативному мышлению в бизнесе, финансовому и управленческому учету, управлению талантами, переговорам, архитектуре предприятий и др.

обучение региональных сотрудников: онлайн-курс для вновь назначенных менеджеров. Программа разработана с учетом всех потребностей компании и рассчитанный на 2 месяца. Курс будет включать теорию, практическую работу на основе кейс-метода, а также финальный ассесмент сотрудников.

корпоративные программы: направлены на обучение среднего менеджмента digital-компетенциям, инструментам внедрения инноваций, и др.

IT-симулятор для обучения и оценки компетенций линейных менеджеров: построен по принципу онлайн-квеста или VR-симулятора, в основе – реальные бизнес-кейсы из практики компаний-партнеров ВШМ.

Эксперты Банка ВТБ выступят основными партнерами ВШМ по формированию этих образовательных продуктов. Участие в разработке и тестировании «пилотов» также примут АФК Система, Транснефть, МегаФон, L’Oreal, Сибур, Теле2, Банк России и другие попечители Бизнес-Школы. бизнес-кейсы из практики компаний-партнеров ВШМ.

Применение принципа Life Long Learning, использование современных технологий и фокус на кастомизированных программах обучения - ключевые элементы обновленной стратегии Школы. Предполагается, что новая стратегия будет представлена на утверждение Попечительскому совету ВШМ в июне текущего года.

Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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