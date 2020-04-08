2020-04-08T16:08:13+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС выполнила план I квартала 2020 года на 103,26%

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №№ 4, 5, 6: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 7 – в плановом ремонте
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За I квартал 2020 года Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») выработала 7,9 млрд кВтч электроэнергии, при этом 7,4 млрд кВтч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по отпуску электроэнергии выполнено на 103,5%.

За март месяц в энергосистему от Нововоронежской АЭС поступило сверх плана 295 тыс. кВтч электроэнергии, что на 13,3% выше плана ФАС. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) также выше планового задания.

Нововоронежская АЭС – крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области. Обеспечивает 90% потребности Воронежской области в электрической энергии. Нововоронежская АЭС снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий Воронежской области и Центрально-Чернозёмного региона.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №№ 4, 5, 6: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 7 – в плановом ремонте.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже на ремонт диагностического центра детской больницы выделили еще 28 млн рублей
В Ботаническом саду Воронежа начали ремонтировать воинское захоронение
Воронежцам выгоднее представлять документы на регистрацию ИП в электронном виде
Дубовая надпись «70 лет Победы» под Воронежем за пять лет подросла до метра
В Воронеже упавшие деревья повредили балкон, магазин, забор и три машины
После визита незнакомки из дома воронежской пенсионерки пропали ювелирные изделия на 120 тысяч
Воронежцев онлайн научат, как стать общественным деятелем
В Воронеже женщину, захотевшую купить металлоискатель, мошенник лишил 10 тысяч рублей
Общегородской выпускной в Воронеже пока что не планируют отменять из-за коронавируса
В Воронеже сроки отключения горячей воды из-за коронавируса пока менять не собираются
В Воронежской области на фоне эпидемии коронавируса заболеваемость гриппом и ОРВИ стремительно снижается
Родителям воронежских школьников выплатят компенсацию за горячее питание
В Воронеже из-за коронавируса прекратили вакцинацию детей
В Воронеже струйно–инъекционным методом заливают ямы на дорогах
Воронежскую УК наказали за сырой подвал и открытый электрощиток
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
133 жителя Воронежской области с начала сезона пострадали от укусов клещей
Воронежец с помощью мобильника украл у соседа семь тысяч рублей
Воронежская актриса снялась в новом сериале на канале ТНТ
В Воронеже 9 апреля может исчезнуть вода в домах Коминтерновского района
В Воронеже новый коронавирус выявили у шестимесячного младенца
Водитель, устроивший ДТП с пятью погибшими в Воронежской области, оказался полицейским
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
В Воронежской области провели более 7 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию
10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Воронеже на 8 апреля
В Воронеже гастролер украл три телефона, попросив их «просто посмотреть»