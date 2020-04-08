Нововоронежская АЭС выполнила план I квартала 2020 года на 103,26%

За I квартал 2020 года Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») выработала 7,9 млрд кВтч электроэнергии, при этом 7,4 млрд кВтч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по отпуску электроэнергии выполнено на 103,5%.

За март месяц в энергосистему от Нововоронежской АЭС поступило сверх плана 295 тыс. кВтч электроэнергии, что на 13,3% выше плана ФАС. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) также выше планового задания.

Нововоронежская АЭС – крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области. Обеспечивает 90% потребности Воронежской области в электрической энергии. Нововоронежская АЭС снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий Воронежской области и Центрально-Чернозёмного региона.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №№ 4, 5, 6: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 7 – в плановом ремонте.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС