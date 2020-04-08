Сенатор Сергей Лукин: Необходимо принятие пакета действенных антикризисных мер для жилищного строительства

7 апреля прошли первые в российской практике парламентские онлайн-слушания на тему «Обеспечение прав и законных интересов участников долевого строительства в условиях новых экономических вызовов». Целью мероприятия стало рассмотрение вопроса о целесообразности принятия дополнительных мер поддержки жилищного строительства и эффективности механизмов защиты прав граждан.

- Вопросы, которые в настоящий момент стоят перед строительной отраслью, настолько острые и сложные, что требуют безотлагательного решения. Перенести их обсуждение на период после окончания эпидемии не представляется возможным, так как необходимо в полном объеме выполнить обязательства по строительству жилья и социальных объектов для реализации задач, обозначенных Президентом в Послании Федеральному собранию. Коронавирус не должен скорректировать эти планы, - подчеркнул в своем комментарии член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

В дискуссии, организованной профильным комитетом Госдумы, приняли участие Министр строительства Владимир Якушев, представители Совета Федерации, Счетной палаты, Фонда защиты прав дольщиков, а также профессионального сообщества, региональных органов власти.

Сергей Лукин отметил, что участники строительного сообщества с должным пониманием относятся к сложившейся ситуации, осознают высокую степень ответственности, готовы к принятию конструктивных решений и должны приложить максимум усилий для выполнения своих обязательств.

Все выступающие были едины в том, что в масштабах страны в настоящее время необходимо продолжать решение проблемы долгостроев. При этом чрезвычайно важно не допустить появления новой волны «обманутых дольщиков», уверен Сергей Лукин. Этой же точки зрения придерживается и Минстрой, фиксирующий тревожные тенденции.

- Сегодня мы видим, что спрос начинает снижаться, и нам категорически важно, чтобы те застройщики, которые достраивают дома по старым правилам, эту процедуру завершили. В противном случае мы имеем риски увеличения числа обманутых дольщиков - этого допустить нельзя, - заявил Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

По мнению Сергея Лукина, в условиях ухудшения экономической ситуации и принятия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, обеспечение работоспособности отрасли является одним из главных условий для защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Сенатор напомнил, что в целях поддержки застройщиков в непростой экономической ситуации Правительство России утвердило ряд антикризисных мер, однако ряд вопросов требует оперативного решения.

В частности, во многих регионах в связи с остановкой работы МФЦ и неустойчивой работой WEB-сервисов Росреестра приостанавливаются процедуры регистрации договоров долевого участия и прав на объекты недвижимости. Это приводит к снижению темпов продажи жилья и, как следствие, к затруднению получения застройщиками финансирования. В сложившейся ситуации чрезвычайно важно, чтобы Росреестр обеспечил бесперебойную регистрацию договоров долевого участия и прав на объекты недвижимости в режиме онлайн во всех регионах страны.

Требует повышенного внимания и проблема роста цен на строительные материалы. По данным Ситуационного центра по поддержке строительной отрасли, в марте-апреле 2020 года отделочные лакокрасочные изделия подорожали на 15%, вентиляционное оборудование – на 12%, арматура и трубопрокат – на 10%, оцинкованную сталь – на 9%, электротехническое оборудование – на 8%, цемент – на 7%.

- Считаю, что Правительству необходимо принять более конкретные меры для сдерживания роста цен на стройматериалы. Нельзя допускать, чтобы производители, пользуясь сложной ситуацией и монопольным положением на рынке, диктовали свои условия и необоснованно взвинчивали цены, - заявил Сергей Лукин. По мнению сенатора, в противном случае неизбежен рост стоимости квадратного метра, что может оказаться критичным в условиях снижения платежеспособного спроса и повлечь за собой риск срыва жилищной программы.

Кроме того, в ходе онлайн слушаний неоднократно высказывалось предложение вернуться к рассмотрению вопросов о поэтапном раскрытии счетов эскроу, чтобы снять для застройщика остроту дефицита оборотных средств в непростых экономических условиях.

- Строительная отрасль сейчас, как никогда, нуждается в поддержке со стороны федерации и органов государственной власти субъектов РФ. Необходимо принятие пакета действенных антикризисных мер для жилищного строительства, которые позволят минимизировать негативное влияние текущего момента и сохранить отрасль в условиях «идеального шторма». Строительство всегда выступает драйвером экономики при выходе из рецессии, и нам сегодня, помимо того, чтобы удержать ситуацию, надо думать о будущем, о восстановлении после кризиса, - подчеркнул Сергей Лукин.

О том, насколько актуальны проблемы, поднятые в ходе онлайн-дискуссии, свидетельствует ее продолжительность – обсуждение насущных вопросов длилось около четырех часов. По заверению организаторов, выводы, сделанные в ходе слушаний, будут использованы при подготовке второго антикризисного пакета мер Правительства и доработке законопроекта, направленного на защиту прав участников долевого строительства.

Ольга Вороновская