«Нужно общаться, а не просто отправлять задания»: Олег Мосолов о дистанционном обучение воронежских школьников

Дистанционное обучение продолжает сводить с ума воронежских родителей. Вопросов и проблем с каждым днем становится все больше. Если в понедельник семьи переживали только из-за зависших образовательных платформ, которые не выдержали массового наплыва школьников, то сейчас список волнений стал намного обширней: родители вместо учителей должны объяснять ребенку материал? почему педагоги рассылают задания по разным каналам связи? (одни в мессенджеры, другие в соцсетях, третьи в «Дневник.ру») почему так плохо рассчитана нагрузка и детям приходится сидеть весь день за компьютером?

Интересует горожан также, как учиться на дому, если интернет слабый (или вовсе отсутствует)? Каким образом выходить из ситуации, когда на один компьютер претендует сразу несколько школьников? Ведь даже по физкультуре и хореографии некоторым задают доклады. Недопонимание возникает и с выполнением домашней работы: куда и в каком виде все отправлять? А если ребенок в этой суете не успеет сделать задание или пропустит его, сразу же поставят двойку? И еще множество «а если?»

Чтобы успокоить родителей и заполнить белые пятна, глава департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов 8 апреля провел прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть запись можно по ссылке. Конечно, родители ожидали, что им наконец предоставят готовую инструкцию на все случаи жизни. Однако этого не произошло.

Олег Мосолов.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Предметно Олег Николаевич пояснил насчет компенсаций за горячее питание. По две тысячи рублей получат родители школьников, которые относятся к категории наиболее нуждающихся: то есть дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из многодетных малообеспеченных семей.

- Школы сформируют списки и передадут их в органы соцзащиты. После чего сотрудники свяжутся с родителями и объяснят дальнейшие действия. Предоставлять дополнительные сведения или документы не нужно. Деньги переведут на расчетный счет, - рассказал Олег Николаевич.

Родителям выплатят по две тысячи рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий важный момент, который прокомментировал глава департамента, возможное продление учебы в течение лета. Чиновник считает, что необходимости рассматривать такой вариант нет. Учителя должны сейчас максимально проработать программу с детьми. Если потребуется дополнительное время для освоения материала, его перенесут на следующий год.

Летних каникул детей не собираются лишать.Фото: Олег УКЛАДОВ

ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Как и сообщалось ранее, Всероссийские проверочные работы будут проводиться по расписанию школы, скорее всего в мае. Если дети к этому моменту выйдут на учебу в свои учреждения, то будут писать контрольные в привычной форме. Если же нет - ВПР могут провести в дистанционном режиме. Такой вариант предметно обсуждается.

Для девятиклассников, которые должны сдавать ОГЭ, могут оставить только два обязательных предмета - русский и математику, а экзамены по выбору отменить. Окончательное решение еше не приняли.

Отказываться от ЕГЭ в областном департаменте считают неправильным.

- Это нарушает право ребят на поступление. Сдача госэкзаменов начнется с 8 июня в том же формате что и раньше. Поэтому не нужно опасаться, время подготовиться будет. Надеемся, наши ребята с успехом справятся с ЕГЭ, - заявил Мосолов.

ЕГЭ пройдет в традиционной форме. Основной этап начнется с 8 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот по поводу организации самого процесса дистанционного обучения (чиновники уточняют, правильнее говорить - обучение на дому с применением электронных и дистанционных ресурсов) глава департамента повторил ранее озвученные вещи.

Напомнил, что учителя должны общаться с учениками, а не просто отправлять задания и проверять их. Поддерживать коммуникацию можно любым удобным способом: в видеочатах, мессенджерах, соцсетях, на образовательных платформах. Лучше, если учебное заведение само определится, какие ресурсы будет использовать. Список федеральных сервисов, рекомендованных Минпросвещением, можно посмотреть на сайте дистантврн.рф. Там же размещены все методические рекомендации по проведению уроков, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Региональный сайт о дистанционном обучении.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Нельзя, чтобы ребенок все время находился за компьютером, напомнил всем Олег Николаевич. И вновь посоветовал педагогам внимательно распределять нагрузку, беречь здоровье детей. Не требовать присылать задания через полчаса после окончания урока, а выставлять разумные рамки для выполнения работы с учетом времени на отдых.

Также глава департамента рассказал, что у 10-15% учеников Воронежской области (речь идет о 22-34 тысячах человек) нет либо интернета, либо гаджета для дистанционного обучения. Для этих детей учителя должны продумывать индивидуальные программы освоения материала. Облегчит задачу, возможно, Министерство просвещения, которое буквально на днях, по словам Олега Мосолова, планирует запустить телеуроки.

Получить консультацию по вопросам дистанционного обучения можно по номеру: 8 (473) 210-07-24.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, в Воронежской области действует «горячая линия» поддержки дистанционного обучения. Ее номер: 8 (473) 210-07-24. Работает по будням с 9.00 до 18.00.