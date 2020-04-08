Воронежский ДСК возобновил работу

Постановлением Правительства Воронежской области № 297 от 03.04.2020 г., исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), строительным компаниям разрешено осуществлять свою деятельность.

В регионе с 7 апреля могут возобновить работу застройщики жилья, объектов социально-культурного назначения, здравоохранения и АПК, инфраструктурных объектов в целях расселения аварийного и ветхого жилья, а также производители и поставщики стройматериалов, оборудования и комплектующих, проектировщики и другие сопутствующие организации.

Работа строительных компаний должна выполняться с учетом соблюдения всех рекомендованных Минстроем России, Роспотребнадзором и Минтрудом противоэпидемиологических мер.

– С начала недели работы на объектах ведутся в штатном режиме. Вновь запущены наши заводы по производству строительных материалов, вернулись к работе монтажные, отделочные и другие специализированные подразделения, – комментирует ситуацию генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев. – Стараемся максимально оперативно адаптироваться к работе в условиях пандемии. Все строительные площадки обеспечены необходимым средствами защиты для соблюдения мер безопасности, выполняются все рекомендации Роспотребназора – оборудованы посты дезинфекции, приобретены защитные маски и перчатки, введен строгий контроль за самочувствием рабочих. Что немаловажно, в целях профилактики и снижения риска распространения коронавирусной инфекции ведется разъяснительная работа с коллективом.

Топ-менеджер ДСК добавил, что нет никаких оснований для переноса сроков сдачи жилых объектов. Новостройки будут введены с строй своевременно и с высоким качеством!

Соболев заверил, что возведение социальных объектов также находится под жестким контролем и идет с опережением графиков. На текущий момент ДСК ведет строительство двух детских дошкольных учреждений на 300 мест (каждое) и сложнейшего медицинского объекта – хирургического корпуса для Воронежского областного онкологического диспансера.

– Безусловно, в сложившейся эпидемиологической ситуации важнее всего здоровье наших сотрудников. Принимаемые меры безопасности вносят корректировки в строительный процесс, но мы готовы нести определенные издержки, чтобы выполнить свои обязательства по вводу в эксплуатацию жилья и соцобъектов, – резюмировал Андрей Соболев.

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