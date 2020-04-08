Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 8 апреля 2020 года составило 23 человека

57 жителей Воронежской области с подозрением на коронавирус находятся в стационарах. По данным оперштаба на 8 апреля, трех из них изолировали в течение последних суток. Подтвержденных случаев COVID-19 в регионе по-прежнему 23. Среди зараженных оказался семилетний мальчик и беременная женщина. Как рассказали в облправительстве, срок беременности - 28 недель. Состояние девушки оценивается как нормальное, клинических проявлений болезни нет. Возможно, пациентку скоро выпишут. Отметим, что девять человек из числа заболевших уже покинули медучреждения. Под домашним наблюдением остаются 292 жителя области.

В регионе работает горячая линия всех ведомств по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.