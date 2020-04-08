Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 апреля 2020: среди зараженных ребенок и беременная

За минувшие сутки увеличилось количество людей, которых госпитализировали в стационары области с подозрением на коронавирус. По данным оперштаба на 8 апреля, в изолированных боксах находятся 57 пациентов. Зараженных COVID-19 в регионе по-прежнему 23 человека: среди них оказался семилетний мальчик и беременная женщина, срок - 28 недель, медики полагают, что ребенок должен родиться здоровым. Девять переболевших коронавирусом уже выписали. Под домашним наблюдением - 292 жителя области.

Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы, в котором проходил лечение от пневмонии 29-летний парень с коронавирусом, остается на изоляции. При этом остальные корпуса медучреждения, расположенные отдельно, продолжают работать в плановом режиме. Врачи и пациенты, контактировавшие с зараженным, сдали тесты. Взяли более 300 проб. Пока вирус не выявили ни одного человека. Однако заболевание может проявиться не сразу.

За последние три недели в Воронеже вырос спрос на курьеров. С 16 марта по 5 апреля работодатели разместили 54 вакансии. За предыдущий аналогичный период предложений было 28. Относительно стабильным остается спрос на специалистов сферы продаж, IT и телекоммуникаций, строительства и недвижимости.

Работающие воронежцы старше 65 лет могут получить «больничный» на период самоизоляции. Пособия выплатят за весь указанный срок в течение семи дней со дня оформления электронного «больничного».

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.