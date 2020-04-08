Воронежские власти призвали сообщать о невыплатах заработных плат

Во вторник, 7 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу обсудили ситуацию на рынке труда области. В заседании приняли участие губернатор, члены правительства области, прокурор области, а также главы районов и городских округов. Присутствие последних на штабе обеспечили с помощью видео-конференц-связи.

СИТУАЦИЯ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Глава региона Александр Гусев обратил внимание всех присутствующих, что въезд в Воронежскую область остается открытым. Однако это не значит, что жители могут нарушать режим самоизоляции, особенно это касается пожилых и тех, кто находится в зоне риска. Как отметил губернатор, с гражданами нужно проводить активную разъяснительную работу: нельзя покидать свои дома без крайней необходимости.

— Ситуация в регионе остается контролируемой. Наши цифры сейчас – на уровне среднероссийских и ниже средних по Центральному федеральному округу. Но расслабляться нельзя. Мы приняли некоторые дополнительные меры для стабилизации экономической ситуации, часть организаций приступила к работе, соответственно, количество людей, которые начинают общаться в коллективах, возросло. Руководители предприятий должны принять все меры безопасности, чтобы не допустить случаев заражения, — подчеркнул губернатор.

В правительстве области рассказали, что во все муниципальные образования уже направлены единые методические рекомендации по организации работы предприятия в случае его открытия.

ГЛАВНОЕ – СОХРАНЕНИЕ ДОХОДОВ ВОРОНЕЖЦЕВ

Но главной темой заседания стало сохранение уровня доходов населения и низкого уровня безработицы. Сегодня он составляет 0,9% (регистрируемый уровень). По словам заместителя губернатора Виталия Шабалатова, на третье апреля в регионе было зафиксировано 11 013 безработных (столько состоит на учете в Центре занятости населения), что на одну тысячу меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В то же время, в банке вакансий числится более 20 тысяч предложений. С четверга, 9 апреля, Центры занятости возобновят по области очный прием граждан. Вместе с этим туда по-прежнему можно будет обратиться по телефону и с помощью интернета. Александр Гусев дал задание главам районов позаботиться о здоровье сотрудников таких центров – выделить им изолированный кабинет для приема граждан и индивидуальные средства защиты.

А вот с теми, кто не выплачивает своим сотрудникам зарплату, как неоднократно заявлял губернатор, будут поступать жестко.

По данным Воронежстата, на первое марта (в докоронавирусный период) задолженность предприятий и организаций по заработной плате составляла порядка 13 миллионов рублей. Сейчас ситуация может ухудшиться. О предприятиях, которые не платят своим сотрудникам зарплаты, как заявил губернатор, нужно сообщать в правительство области и в прокуратуру:

— Выплату зарплаты необходимо контролировать на всех уровнях, и здесь я обращаю особое внимание глав муниципальных образований. По каждому предприятию нужно держать руку на пульсе. Все сотрудники всех предприятий должны получить зарплату в полном объеме. О случаях невыплат, задержек сразу сообщайте нам и в прокуратуру, — сказал Александр Гусев.

Прокурор области Александр Гулягин подтвердил, что если обнаружатся факты недовыплат и невыплат зарплат, его ведомство готово оперативно оценить ситуацию и при необходимости в нее вмешаться.

Также губернатор сказал, что в регионе не ожидается массовых увольнений и сокращений. В свою очередь, органы власти приложат все усилия, чтобы не допустить роста безработицы и падения доходов населения.

— В условиях традиционного кризиса товара много, но он не продается, и поэтому предприятия останавливаются. В нынешних условиях, надеемся, все будет наоборот: временная приостановка предприятий освободит рынок от излишков, и их работа будет востребована. Возможно, будет даже нехватка кадров в отдельных отраслях. Но все это станет возможным лишь при условии сохранения доходов граждан. Поэтому выплата зарплат будет в поле нашего пристального внимания, — пообещал Александр Гусев.