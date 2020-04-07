В Воронеже приступили к благоустройству дворов

В мэрии Воронежа сообщили, что с сегодняшнего дня в городе стартовали работы по благоустройству семи дворовых территорий. А всего в этом году приведут в порядок дворы 68 многоквартирных домов. На их реконструкцию направят, как и в 2019-м, около 225 млн рублей. Большая часть суммы – средства федерального бюджета. А всего за предыдущие три года (включая «пилотный», 2017-й) в Воронеже отремонтировали 299 дворов.

Как пояснили в городской администрации, традиционно работы подразделяются на два перечня: минимальный и дополнительный:

Фото пресс-службы мэрии Воронежа.

- Минимальный включает в себя ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительный - реконструкцию детского или спортивного комплексов, устройство дополнительных парковочных мест, монтаж ограждений и ряд других.

Стоит отметить, что благоустройство дворов будет вестись в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», составляющей которого является муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы». Если, по мнению жителей, работы будут вестись некачественно, то на подрядную организацию можно пожаловаться в управы районов. Кстати, там отметили, что, несмотря на ограничительные меры, работы по ремонту дворов никто сворачивать не будет. Строительные и дорожные организации попали в перечень предприятий, которые согласно решению губернатора Александра Гусева с седьмого апреля должны приступить к работе. Таким образом, пока большая часть воронежцев будет находиться дома на самоизоляции, рабочие смогут в относительно спокойной обстановке облагородить их дворы.

– Воронежцы высоко оценивают наши усилия по обустройству скверов и площадей, но собственные дворы их волнуют гораздо больше. И работы по ним еще очень много. Поэтому мы на всех уровнях будем настаивать на продолжении участия федеральных средств и в ремонте дворовых территорий. Перед муниципальными заказчиками ставлю задачу максимально жестко подходить к контролю как сроков, так и качества работ. И у меня в ходе объездов, и у собственников жилья, и у наших помощников-общественников были нарекания. Их лучше выявить и устранить во время производства работ, а не тогда, когда объект уже завершен и его пора сдавать, – заявил Вадим Кстенин.

Так, в Левобережном районе в этом году приведут в порядок 10 дворовых территорий, в том числе двор домов №№ 5а,7а по ул. Писарева. Там уже приступили к демонтажу бордюрного камня и разборке основания проезжей части. В Центральном районе работы начались во дворе дома № 117 по адресу ул. Ломоносова. Там по просьбам жителей планируется обустроить тротуарные дорожки плиточным покрытием, установить ограждение, организовать освещение, поставить детское и спортивное оборудование, урны и скамейки. А всего в Центральном районе приведут в порядок столько же дворовых территорий, сколько и в Левобережном. Их адреса можно узнать на сайте городской администрации.