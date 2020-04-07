Коронавирус в Воронеже, последние новости на 7 апреля 2020: границы закрывают, предпринимателей штрафуют

Уже 23 подтвержденных случая коронавируса зафиксировали в Воронежской области. Количество зараженных за сутки увеличилось на девять человек. Еще девять переболевших инфекцией уже выписали из медучреждений. Всего в стационарах региона находятся 54 пациента. На домашнем наблюдении остаются 231 житель области. Это последние данные о COVID-19 на 7 апреля.

Первую торговую точку закрыли в Воронеже из-за нарушения режима самоизоляции. Предприниматель, владеющий цветочным павильоном, проигнорировал требования властей и продолжил работать. Тогда к нему пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. А вскоре Советский райсуд решил закрыть точку до конца апреля, даже если условия режима самоизоляции смягчат.

Из-за коронавируса с 7 апреля украинские пограничники закрывают границу с Россией на пункте пропуска «Просяное» - «Бугаевка». Напомним, нашу границу в Кантемировском районе закрыли еще в ночь на 19 марта. Давали пройти только украинцам и россиянам, возвращающимся домой. Теперь все должны остаться там, где находятся.

Облздрав подвел итоги первого дня работы «горячей линии» для беременных. Звонили 256 будущих мам. Чаще всего спрашивали о проведении первого и второго скринингов, а также интересовались организацией работы акушерских стационаров и женских консультаций. Телефон линии: (473) 241-35-62, работает с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов без перерывов.

Медики рассказали в каких государственных клиниках Воронежской области проводят лабораторные обследования на коронавирус. Тесты бесплатно делают на базе Центра гигиены и эпидемиологии, а также в городских поликлиниках №3, №4 и №10, в Лискинской районной больнице, областном клиническом консультативно-диагностическом центре (ВОККДЦ) и в центре профилактики и борьбы со СПИД. Кому и при каких условиях делают анализы - по ссылке.

Процессы, происходящие в Воронеже с лекарствами и другими медицинскими принадлежностями, не перестают удивлять. Вслед за масками и парацетамолом горожане раскупают термометры.

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.