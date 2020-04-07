Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 7 апреля 2020 года осталось прежним и составило 23 человека

Уже 23 человека в Воронежской области заразились COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у девяти человек. Речь идет о 63-летней женщине, прибывшей из Франции, 72-летнем мужчине, прилетевшем из этой же страны, 43-летней женщине, которая вернулась с коронавирусом из Дании. Кроме того, зарегистрировали случаи заражения жителей области, которые не выезжали за границу: 29-летняя девушка приехала из соседнего региона России, 64-летняя женщина вернулась из Подмосковья. Также вирус нашли у двух женщин 49 лет и 31 года и семилетний мальчик. Все они контактировали с приехавшим из-за рубежа.

По последним данным на 7 апреля, в стационарах области находятся 54 пациента. На домашнем наблюдении остаются 231 человек. За сутки их количество уменьшилось почти вдвое. Ранее соблюдали карантин 512 воронежцев.

Напомним, в регионе работает горячая линия всех ведомств по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.