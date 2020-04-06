«Это было предсказуемо»: дистанционное обучение в Воронеже началось с обвала образовательных сайтов

Первый день дистанционного обучения для многих воронежских семей стал настоящим испытаниям. С самого утра в социальных сетях и родительских чатах начали появляться сообщения:

«Дневник.ру не загружается»

«Если обновлять каждые три секунды, то загружается»

«А у меня все задания открылись!»

«Пишет: количество запросов в минуту превышено»

«У нас тоже виснет, начали общаться с учителем в чате мессенджера»

«По-моему, это было предсказуемо. Вся страна зашла на дистанционку. Какой сервис выдержит?»

И еще десятки, если не сотни аналогичных сообщений.

Действительно, 6 апреля платформы для дистанционного обучения (в частности «Дневник.ру», «ЯКласс», «Учи.ру») не выдержали пользовательской активности и зависли. В мэрии Воронежа попросили родителей отнестись с пониманием к ситуации. Ресурсы федеральные, муниципалитет повлиять на них никак не может. А о вероятных сбоях всех предупреждали: дистанционное обучение в таком масштабе никогда еще не проводилось в стране. В областном департаменте образования добавили, что уточняют у руководителей школ варианты альтернативных каналов связи учителей с учениками.

То есть педагогам придется в индивидуальном порядке работать с детьми и использовать доступные возможности: чаты в мессенджерах, диалоги в соцсетях, электронную почту и в конце концов звонки по телефону. Когда на уровне федерации технические сложности решатся (на это можно уйти несколько дней), организация обучения, а именно выдача и получение домашнего задания, будет вестись через портал «Дневник.ру» как и планировалось. Там же учителя будут выставлять оценки за работу.

Что касается непосредственного проведения уроков, то длительность их сокращается до 30 минут. Для занятий учитель может выбрать любую подходящую образовательную платформу. Важно, чтобы она была бесплатной. Если педагоги предлагают платный контент, об этом следует сообщить в региональный департамент образования (473) 212-75-25, 239-06-58). Если вдруг у ребенка нет интернета или не хватает скорости для приема данных, то учителям рекомендуют проводить аудио уроки с пересылкой записи или по телефону.

Педагогов просят внимательно отнестись не только к построению урока, но и к объему домашнего задания. Оценить заранее, сколько времени уйдет у школьника на подготовку той или иной задачи. Потому что ребенок не должен весь день сидеть за компьютером или другим гаджетом, который использует для обучения.

ЗНАЙ!

Дистанционное обучение в Воронежской области организуется с 6 по 30 апреля. Все это время будет работать региональная линия поддержки: +7 (473) 210-07-24. Режим работы с 9:00 до 18:00 в будние дни, суббота/воскресенье - выходные. На вопросы о домашнем обучении отвечают педагоги дошкольного, общего, среднего специального и высшего образования, технические специалисты и психологи.

Кроме того, регион создал портал ДИСТАНТВРН.РФ, где обучающиеся, родители и учителя могут найти необходимую информацию по дистанционному обучению. На сайте работает чат, где также можно задать вопросы.

О том, как дистанционное обучение скажется на контрольных и экзаменах, а также что делать, если маленького школьника не с кем оставить дома - читайте в нашем материале.