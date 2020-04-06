2020-04-06T11:02:37+03:00
Экономика

ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы

ВТБ начал прием заявок на предоставление кредитных каникул через чат-бот в ВТБ-Онлайн
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Услуга, ранее доступная клиентам только при обращении в контакт-центр, теперь предоставляется в мобильном приложении банка. Клиенты смогут не только получить консультацию, а также подать заявку на отсрочку платежа и отправить фото подтверждающих документов.

ВТБ первым из банков заявил о разработке программ помощи заемщикам, пострадавшим от распространения коронавируса. Понимая свою социальную ответственность, банк предложил заемщикам возможность оформления кредитных каникул, изменение срока кредита или ставки – каждое обращение рассматривается индивидуально. За первую неделю ВТБ получил более 70 тысяч обращений от клиентов. Отсрочка платежей подключается автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.

«За первую неделю работы по новой программе мы получаем десятки тысяч обращений от клиентов, что многократно превосходит стандартные значения. В этих условиях важно упростить процедуру подачи заявления для клиента и снизить колоссальную нагрузку на операторов. ВТБ быстро разработал и внедрил чат-бот, который позволит заемщикам быстро и удобно оформить все необходимые документы для решения своих текущих финансовых вопросов», - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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