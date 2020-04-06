Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 6 апреля 2020 года составило 14 человек

54 пациента с подозрением на коронавирус находятся в стационарах Воронежской области. За минувшие сутки госпитализировали еще трех человек. На домашнем наблюдении остаются 512 воронежцев. Подтвержденных случаев COVID-19 в области по-прежнему 14. По последним данным оперштаба на 6 апреля, семь зараженных уже переболели коронавирусом, и их выписали из медучреждений.

Напомним, в регионе работает горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461. Кроме того, специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.