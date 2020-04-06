Коронавирус в Воронеже, последние новости на 6 апреля 2020: семь переболевших COVID-19 выписали

Еще три человека в Воронежской области госпитализировали с подозрением на коронавирус. Теперь в стационарах региона находятся 54 человека. На домашнем наблюдении остаются 512 воронежцев. Подтвержденных случаев COVID-19 в области по-прежнему 14. Половина пациентов уже поправилась. По последним данным оперштаба на 6 апреля, семь человек, переболевших коронавирусом, выписали из больницы.

Тем временем воронежскую семью с двумя детьми затравили из-за подозрения в COVID-19. Недавно они вернулись из-за границы и две недели пробыли в самоизоляции. Через какое-то время женщина почувствовала себя нехорошо и обратилась к врачам. Медики взяли у нее анализ на наличие коронавируса. Об этом узнали соседи и ополчились на семью. В пресс-службе облздрава рассказали, что результаты анализов оказались отрицательными. Более того, в микрорайоне, где произошел скандал, нет подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.