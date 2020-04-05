2020-04-05T17:24:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области сосед напал с вилами на 9-летнего ребенка и его бабушку – инвалида

У школьника колотая рана лба и сотрясение мозга, женщине наложили 20 швов
Елена ФЕДЯШЕВА
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У школьника колотая рана лба. Фото Анатолия ГермановаУ школьника колотая рана лба. Фото Анатолия Германова
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Дикий случай произошел в пятницу, 3 апреля, в селе Петровское Лискинского района. Здесь 60-летний сосед с вилами напал на 71-летнюю женщину инвалида и ее девятилетнего внука.

«МЫЛО И ВЕРЕВКУ ДАТЬ?!»

Все произошло на огороде. Женщина, которая после перелома ног с трудом передвигается, занималась своими делами на участке. В это время из-за межи ее окликнул сосед: «Мыло и веревку дать?» Пенсионерка не реагировала. Тогда задира повторил свой вопрос. Женщина буркнула себе под нос: «Да пошел ты».

Казалось, мужчина только того и ждал: схватил вилы и бросился на соседку. Все это произошло на глазах у девятилетнего внука. Мальчик закричал драчуну, чтобы он не бил бабушку. В ответ на это нападавший ударил острием вил ребенка в лоб. После этого он перекинулся на женщину, нанося ей удары вилами по голове, рукам…

- Никита позвонил мне и сказал, что на них напал сосед, и что он убил бабушку, - рассказал «Комсомолке» старший брат пострадавшего Анатолий Германов. – Дедушка в этот момент был на пастбище – пас баранов.

У женщины - сломан палец. Фото Анатолия Германова

У женщины - сломан палец. Фото Анатолия Германова

Узнав о ЧП, муж пенсионерки примчался на место и нашел истекающую кровью жену в бессознательном состоянии на участке. Он вызвал скорую помощь. Сейчас внук и бабушка находятся в Лискинской больнице. У ребенка колотая рана на лбу, сильный отек левого глаза и сотрясение мозга. Женщине наложили два десятка швов на голову, кроме того у нее гематомы на плече и сломан палец руки.

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ

- После работы я отправился в полицию и написал заявление о нападении на родственников, - продолжает Анатолий. - После ЧП на место приезжали полицейские, долго искали орудие нападения, потом дедушка видел, как окровавленные вилы погрузили в полицейскую машину. А соседа оставили дома!

Как выяснили мы из разговора с мужчиной, мужчина напал не просто так и уже не в первой: у семьи с ним давний конфликт.

- В прошлом году мы уже судились с этим соседом. Он с вилами напал на моего дедушку, когда тот гнал баранов мимо его дома. Сосед потребовал, чтобы мы здесь не ходили. Дедушка сказал, что его бараны не умеют летать. В ответ сосед схватился за вилы и избил его. Дедушка получил переломы ног и до сих пор ходит с палочкой.

20 швов на голове и многочисленные ушибы. Фото Анатолия Германова

20 швов на голове и многочисленные ушибы. Фото Анатолия Германова

В тот раз, по словам Анатолия, семья очень долго судилась с соседом, чтобы доказать причиненный вред и добиться наказания. В результате только через год после ЧП вину признали и дали нападавшему два года и два месяца условно. После этого мужчина стал угрожать расправой.

- Скорее всего, теперь он действовал из мести за то, что мы не спустили ему с рук прошлое нападение, - считает Анатолий. - Боюсь, что и на этот раз добиться наказания будет нелегко...

«ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ РАНО»

Мы попросили полицию прокомментировать ЧП.

- Сейчас по этому случаю проводится проверка, назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, которая установит причиненный здоровью вред, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Надо разбираться, там очень давний конфликт между соседями. И делать выводы пока рано.

По итогам проверки и экспертиз в полиции примут решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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